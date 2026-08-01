Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8

| | Kinh tế số

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8

Từ 15/8, một thay đổi liên quan đến VNeID chính thức có hiệu lực.

Từ ngày 15/8, nhiều công dân Việt Nam sử dụng ứng dụng VNeID có thể được miễn hoặc giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định mới của Chính phủ.

Chính sách được quy định tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Đây là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số và phát triển hệ sinh thái số quốc gia.

Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID, đồng thời đã tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8- Ảnh 1.

Công dân có tài khoản VNeID mức 2, tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ theo quy định, sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến từ ngày 15/8/2026. (Ảnh: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Sơn La)

Các thông tin bắt buộc gồm giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài các dữ liệu cơ bản nêu trên, tùy từng thủ tục hành chính cụ thể, người dân có thể phải bổ sung thêm các loại giấy tờ chuyên ngành như giấy phép lái xe, đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ, mã số thuế cá nhân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký kết hôn, lý lịch tư pháp hoặc các giấy tờ liên quan khác.

Những người đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xem xét miễn, giảm phí và lệ phí đối với nhiều thủ tục hành chính phổ biến. Trong đó có các thủ tục đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lái xe; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB.

Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng với một số thủ tục hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác và cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, cũng như nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe máy.

Bên cạnh ưu đãi về phí và lệ phí, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng tiện ích của VNeID, hướng tới xây dựng ứng dụng này thành nền tảng số phục vụ toàn diện cho người dân.

Theo định hướng mới, VNeID sẽ hỗ trợ truy cập dữ liệu số cá nhân, thực hiện định danh và xác thực điện tử, đồng thời cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ứng dụng cũng sẽ được tăng cường khả năng liên kết với tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và tài khoản tiền di động nhằm phục vụ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch hợp pháp khác.

Chính phủ kỳ vọng VNeID sẽ từng bước trở thành kênh giao tiếp chính thức, an toàn giữa người dân với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trong môi trường số.

Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
VNEID

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Chính thức từ hôm nay, người mua nhà, ô tô, xe máy có thể được giảm một khoản phí, cao nhất lên tới 100% nếu đã thực hiện việc sau trên VNeID

Tin vui: Chính thức từ hôm nay, người mua nhà, ô tô, xe máy có thể được giảm một khoản phí, cao nhất lên tới 100% nếu đã thực hiện việc sau trên VNeID Nổi bật

Apple tự phát triển mô hình AI dành riêng cho Trung Quốc

Apple tự phát triển mô hình AI dành riêng cho Trung Quốc Nổi bật

Claude đã giải quyết vấn đề khó chịu nhất của Cowork: Từ nay các nhân viên công sở sẽ được tự do hơn

Claude đã giải quyết vấn đề khó chịu nhất của Cowork: Từ nay các nhân viên công sở sẽ được tự do hơn

16:30 , 15/08/2026
Chuyển khoản thành công 201 triệu đồng cho STK VPBank mang tên 'NGUYEN DUC LO', người đàn ông SN 1978 sau đó phải báo Công an

Chuyển khoản thành công 201 triệu đồng cho STK VPBank mang tên 'NGUYEN DUC LO', người đàn ông SN 1978 sau đó phải báo Công an

16:28 , 15/08/2026
Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ thông tin như hình ảnh CCCD, SĐT, địa chỉ, thậm chí cả số tài khoản ngân hàng

Công an chỉ ra nguyên nhân người dân bị lộ thông tin như hình ảnh CCCD, SĐT, địa chỉ, thậm chí cả số tài khoản ngân hàng

16:28 , 15/08/2026
Công an xác minh giao dịch 107 triệu đồng chuyển đến tài khoản của thanh niên SN 2001

Công an xác minh giao dịch 107 triệu đồng chuyển đến tài khoản của thanh niên SN 2001

16:26 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên