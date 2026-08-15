Apple tự phát triển mô hình AI dành riêng cho Trung Quốc

Apple đã huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn dành riêng cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo ba nguồn tin của Reuters, Apple đã huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn dành riêng cho Trung Quốc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ của các đối tác trong nước như kế hoạch trước đây. Mô hình mới được phát triển với sự hỗ trợ của Alibaba.

Đây là thay đổi đáng chú ý bởi các mô hình AI của Mỹ như ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic không khả dụng tại Trung Quốc. Việc phát triển mô hình riêng có thể giúp Apple chủ động hơn trong việc cung cấp các tính năng AI trên iPhone và những thiết bị khác tại thị trường này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Apple phải đồng thời đáp ứng các quy định công nghệ của Trung Quốc và cạnh tranh với các hãng điện thoại nội địa. Huawei đã tạo lợi thế với những thiết bị tích hợp AI, trong khi iPhone vẫn thiếu một số tính năng tương tự tại Trung Quốc.

Apple Intelligence, bộ công cụ AI của Apple, dự kiến được đưa vào thị trường Trung Quốc trong những tháng tới thông qua bản cập nhật hệ điều hành iOS. Tháng 7-2026, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã đăng ký dịch vụ AI tạo sinh của Apple, mở đường cho công nghệ này lần đầu xuất hiện trên iPhone tại Trung Quốc.

Theo kế hoạch hiện tại, mô hình Qwen của Alibaba sẽ được tích hợp vào Apple Intelligence trên các mẫu iPhone, iPad, Mac và kính Vision Pro tương thích được bán tại Trung Quốc. Dịch vụ cũng dự kiến sử dụng công nghệ của Baidu.

Tuy nhiên, vai trò cụ thể của mô hình do Apple tự huấn luyện bên cạnh Qwen và công nghệ của Baidu vẫn chưa được xác định. Đây cũng là điểm còn chưa rõ trong cách Apple dự kiến vận hành hệ thống AI của mình tại Trung Quốc.

Quan hệ hợp tác giữa Apple và Alibaba đã được Chủ tịch Alibaba Joe Tsai xác nhận từ tháng 2-2025 tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai. Theo ông, Apple từng trao đổi với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trước khi lựa chọn Alibaba làm đối tác.

Kế hoạch sau đó bị trì hoãn khi Apple phải điều chỉnh công nghệ để đáp ứng các quy định của Trung Quốc. Nếu mô hình riêng được Bắc Kinh chấp thuận, Apple có thể trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được phép cung cấp mô hình AI độc quyền tại nước này.

Trung Quốc vẫn đóng góp một phần đáng kể vào doanh thu của Apple, trong khi hãng đang chịu sức ép cạnh tranh từ các nhà sản xuất điện thoại trong nước. Việc phát triển mô hình AI riêng vì thế có thể giúp Apple tăng quyền chủ động về công nghệ khi đưa Apple Intelligence vào thị trường này.

Tuy nhiên, cách mô hình riêng của Apple sẽ được sử dụng cùng Qwen của Alibaba và công nghệ của Baidu vẫn là một phần chưa được làm rõ trong kế hoạch triển khai AI của hãng tại Trung Quốc.

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