Cảnh báo thủ đoạn giả mạo bưu điện để đánh cắp tài khoản ngân hàng

Một thủ đoạn lừa đảo mới đang được cảnh báo khi các đối tượng mạo danh Bưu điện Việt Nam, gửi tin nhắn thông báo bưu gửi sắp được phát nhưng yêu cầu người nhận truy cập đường link lạ để cập nhật địa chỉ.

Khi truy cập đường link, khách hàng có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng, mất quyền kiểm soát tài khoản cá nhân và bị thu thập thông tin bí mật do mã độc tự động tải về thiết bị.

Trước thực tế trên, Bưu điện Việt Nam khuyến cáo người dân không bấm vào các đường link lạ trong tin nhắn, email, mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP theo yêu cầu của người lạ.

Khi cần kiểm tra thông tin bưu gửi, người dân nên sử dụng các kênh chính thức của Bưu điện Việt Nam.