UAV “mắt thần” trên cao, CSGT Hà Nội soi rõ xe vi phạm, xử lý nhanh điểm nghẽn
|
Theo Lê Khánh 14-08-2026 - 17:45 PM |
Kinh tế số
Từ độ cao hàng chục mét, UAV giúp CSGT Hà Nội phát hiện rõ xe đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định và nhanh chóng xác định vị trí ùn tắc, phương tiện gặp sự cố trên các tuyến đường trọng điểm.
14-08-2026
14-08-2026
14-08-2026
Sáng 14/8, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân triển khai tổ công tác sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực Vành đai 3 qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.
Từ độ cao lớn, UAV có thể bao quát một khu vực rộng, giúp lực lượng chức năng quan sát những vị trí thường bị che khuất hoặc khó tiếp cận. Hình ảnh phương tiện, biển số và diễn biến hành vi vi phạm được ghi lại rõ nét, truyền về phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, UAV chuyên dụng có ưu thế trong việc phát hiện sớm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, đặc biệt tại những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.
“Dọc tuyến Vành đai 3 trên cao, UAV hỗ trợ lực lượng CSGT ghi nhận các hành vi như đi vào làn dừng khẩn cấp, xe dừng đỗ hoặc đón, trả khách trái quy định. Hình ảnh sau đó được chuyển đến các đơn vị phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý trực tiếp hoặc xác minh để phạt nguội”, Thiếu tá Tú nói.
Theo ghi nhận, với khả năng zoom ở khoảng cách xa nhưng vẫn giữ được độ chi tiết của hình ảnh, UAV giúp lực lượng CSGT có thêm một góc quan sát khác so với phương thức tuần tra thông thường.
Các nhóm hành vi có thể được phát hiện gồm dừng, đỗ tại khu vực cấm; đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe đi vào làn dừng khẩn cấp và một số hành vi gây mất trật tự đô thị như buôn bán hàng rong.
Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác dưới mặt đường có thể nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra. Hình ảnh, video được UAV ghi lại cũng được sử dụng để làm rõ hành vi vi phạm.
Theo lực lượng CSGT, việc hình ảnh thể hiện rõ biển số, vị trí và toàn bộ diễn biến giúp quá trình xử lý thuận lợi hơn. Khi được xem lại hình ảnh vi phạm, nhiều tài xế đã thừa nhận hành vi và chấp hành việc xử lý.
Một trong những lợi ích khác của UAV là hỗ trợ điều hành, xử lý ùn tắc giao thông. Tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất lớn như Nguyễn Trãi và Vành đai 3 trên cao, chỉ một vụ va chạm hoặc phương tiện gặp sự cố cũng có thể khiến dòng xe nhanh chóng ùn ứ kéo dài.
Trong những tình huống này, việc quan sát từ mặt đường đôi khi khiến lực lượng chức năng khó xác định chính xác vị trí và nguyên nhân điểm nghẽn. Sau khi xác định được vị trí, các tổ tuần tra sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải quyết sự cố, đồng thời tổ chức phân luồng, cảnh báo từ xa nhằm hạn chế phương tiện tiếp tục dồn về khu vực ùn tắc.
CSGT Hà Nội đánh giá, việc ứng dụng UAV không chỉ tăng khả năng phát hiện vi phạm mà còn mở thêm một phương thức giám sát giao thông linh hoạt, đặc biệt tại các tuyến đường trên cao, nút giao lớn và những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Kết quả triển khai, thí điểm được xem là cơ sở để Hà Nội tiếp tục nghiên cứu mở rộng ứng dụng thiết bị bay không người lái cùng các công nghệ hiện đại trong quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Việc đưa thêm “mắt thần” trên không vào công tác tuần tra, kiểm soát được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, giảm thời gian phản ứng trước các sự cố và từng bước hình thành hệ thống giao thông đô thị thông minh, hiện đại.
Theo Lê Khánh
Báo Đại Đoàn Kết
Theo
Báo Đại Đoàn Kết
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://daidoanket.vn/uav-mat-than-tren-cao-csgt-ha-noi-soi-ro-xe-vi-pham-xu-ly-nhanh-diem-nghen.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM