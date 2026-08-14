UAV “mắt thần” trên cao, CSGT Hà Nội soi rõ xe vi phạm, xử lý nhanh điểm nghẽn

Một trong những lợi ích khác của UAV là hỗ trợ điều hành, xử lý ùn tắc giao thông. Tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất lớn như Nguyễn Trãi và Vành đai 3 trên cao, chỉ một vụ va chạm hoặc phương tiện gặp sự cố cũng có thể khiến dòng xe nhanh chóng ùn ứ kéo dài.