Tính năng người dùng cần biết để biến Chatbot Gemini thành trợ lý AI riêng

Với tính năng Gems, người dùng có thể tạo những phiên bản Gemini được thiết lập cho một công việc cụ thể. Nhờ đó, người dùng không phải nhập lại những câu lệnh (prompt) chi tiết mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Gemini Gems giúp biến chatbot thành trợ lý AI riêng cho từng lĩnh vực. (Ảnh: AI)

Để sử dụng các Gems có sẵn từ Google, người dùng mở Gemini , vào mục Gems . Tại mục “ Các Gem do Google tạo sẵn “, chọn công cụ phù hợp với nhu cầu sử dụng, sau đó có thể nhập yêu cầu vào ô trò chuyện.

Dưới đây là 5 Gem đáng chú ý, phù hợp với những nhu cầu từ tìm ý tưởng, học tập đến biên tập và sáng tạo nội dung.

Trợ lý ý tưởng

Trợ lý ý tưởng (Brainstormer) là Gem do Google xây dựng sẵn, giúp người dùng tìm và phát triển ý tưởng.

Công cụ có thể hỗ trợ lên ý tưởng tổ chức sinh nhật, đặt tên cho một dự án, tìm quà tặng, lập kế hoạch cuối tuần hoặc tìm hướng giải quyết một vấn đề.

Kết quả thường phụ thuộc khá nhiều vào thông tin người dùng cung cấp. Ví dụ, thay vì chỉ yêu cầu “gợi ý ý tưởng tổ chức sinh nhật”, người dùng có thể cho biết độ tuổi, sở thích, số lượng khách, ngân sách và địa điểm.

Chẳng hạn, với một bữa tiệc dành cho trẻ 10 tuổi yêu thích âm nhạc, màu hồng, tổ chức tại nhà cho tám người với ngân sách dưới 2 triệu đồng, người dùng có thể yêu cầu Brainstormer đưa ra năm chủ đề rồi so sánh chi phí và công sức chuẩn bị.

Do cách tiếp cận vấn đề đã được thiết lập sẵn, người dùng không cần giải thích lại cho Gemini phải lên ý tưởng như thế nào trong mỗi lần sử dụng.

Gia sư học tập

Gia sư học tập (Learning Coach) được thiết kế theo hướng không đưa ngay đáp án mà giúp người dùng tiếp cận kiến thức từng bước.

Gem này có thể hỗ trợ học một kỹ năng mới, ôn thi hoặc giải thích những khái niệm khó hiểu. Người dùng có thể yêu cầu công cụ điều chỉnh cách giải thích theo trình độ hiện tại, đưa ra ví dụ gần gũi và kiểm tra kiến thức trong quá trình học.

Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu xây dựng một khóa học thiết kế cơ bản kéo dài bảy buổi, từ nguyên lý bố cục, màu sắc, typography đến cách xây dựng một thiết kế hoàn chỉnh. Sau mỗi buổi, Gem đưa ra một bài tập ngắn để người học thực hành trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo.

Cách sử dụng này giúp Gemini giống một người hướng dẫn hoặc bạn học hơn là một chatbot chỉ đưa ra câu trả lời.

Tuy nhiên, AI vẫn có thể cung cấp thông tin sai. Với những kiến thức quan trọng, người dùng nên kiểm tra lại bằng các nguồn đáng tin cậy.

Cố vấn nghề nghiệp

Cố vấn nghề nghiệp (Career Guide) tập trung vào những vấn đề liên quan đến công việc và phát triển nghề nghiệp.

Thay vì chỉ hỏi những câu chung chung như “tôi nên làm nghề gì?“, người dùng có thể cung cấp kinh nghiệm, công việc hiện tại, mục tiêu nghề nghiệp, thời gian có thể dành cho việc học thêm hoặc mức thu nhập mong muốn.

Từ những thông tin này, Gem có thể xác định các kỹ năng có thể chuyển sang công việc mới, gợi ý hướng nghề nghiệp, hỗ trợ chuẩn bị phỏng vấn hoặc chia một mục tiêu lớn thành từng bước nhỏ.

Một người có nhiều năm làm nhân viên thiết kế đồ họa có thể yêu cầu công cụ tìm những nghề nghiệp tận dụng được kỹ năng hiện có, sau đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi trong ba tháng.

Dù vậy, các thông tin như mức lương, nhu cầu tuyển dụng hay xu hướng thị trường lao động có thể thay đổi. Kết quả từ Gem nên được xem là điểm khởi đầu để tìm hiểu thêm, thay vì dữ liệu tuyển dụng chính thức.

Biên tập viên nội dung

Với những người thường xuyên viết email, hồ sơ xin việc, báo cáo hoặc bài đăng mạng xã hội, Biên tập viên nội dung (Writing Editor) có thể giúp giảm thời gian chỉnh sửa.

Gem có thể được thiết lập theo một phong cách nhất định, chẳng hạn giữ nguyên giọng văn, hạn chế từ ngữ sáo rỗng hoặc chỉ sửa những lỗi thực sự cần thiết.

Người dùng có thể yêu cầu: chỉnh văn bản về độ rõ ràng, mạch lạc và ngữ pháp nhưng giữ nguyên giọng văn; tránh ngôn ngữ quảng cáo và những tính từ không cần thiết; chỉ thực hiện những thay đổi tối thiểu.

Thay vì yêu cầu AI viết lại toàn bộ, người dùng cũng có thể yêu cầu chỉ ra những thay đổi quan trọng sau khi biên tập. Cách này giúp người viết vẫn kiểm soát được nội dung cuối cùng.

Google cũng cho phép Gems sử dụng các tệp được tải lên làm tài liệu tham khảo. Người dùng có thể đưa vào hướng dẫn phong cách, tài liệu chuyên môn hoặc những bài viết mẫu để Gem có thêm cơ sở khi xử lý nội dung.

Storybook - biến ý tưởng thành truyện

Storybook hướng tới nhu cầu sáng tạo, có khả năng biến một ý tưởng đơn giản thành câu chuyện minh họa dựa trên chủ đề, độ tuổi và phong cách hình ảnh được lựa chọn.

Phụ huynh có thể dùng công cụ để tạo truyện trước giờ ngủ với nhân vật là món đồ chơi yêu thích của trẻ. Giáo viên cũng có thể biến một chủ đề học tập thành câu chuyện ngắn để bài học dễ tiếp cận hơn.

Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu tạo truyện ngắn tám trang dành cho trẻ 6 tuổi, kể về một chú mèo màu cam bí mật điều hành một tiệm bánh vào ban đêm. Mỗi trang không quá 50 từ, có thông điệp nhẹ nhàng về việc biết nhờ người khác giúp đỡ và sử dụng phong cách minh họa hoạt hình.

Tuy nhiên, nội dung và hình ảnh do AI tạo vẫn cần được đọc lại trước khi sử dụng cho trẻ. Câu chuyện có thể xuất hiện tình tiết thiếu nhất quán, trong khi hình ảnh giữa các trang đôi khi không giữ được ngoại hình nhân vật giống nhau.

Người dùng có thể tự tạo Gem riêng cho công việc

Năm Gem trên chỉ là những công cụ có sẵn để người dùng bắt đầu. Điểm đáng chú ý hơn của tính năng này là khả năng tạo một Gem riêng cho những công việc thường xuyên thực hiện.

Người dùng có thể mở Gemini, vào Gems và chọn tạo Gem mới. Sau đó, đặt tên, mô tả vai trò, cách thức phản hồi và thử nghiệm trong cửa sổ xem trước trước khi lưu.

Để Gem hoạt động ổn định hơn, người dùng nên mô tả rõ Gem cần làm gì, trả lời như thế nào và khi nào thì đạt yêu cầu. Có thể đưa thêm ví dụ hoặc tải tài liệu tham khảo nếu công việc cần kiến thức nền riêng.

Gems cũng có thể được chia sẻ với người khác, kèm quyền cho phép xem hoặc chỉnh sửa. Vì vậy, người dùng cần thận trọng khi đưa tài liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm vào Gem, nhất là khi có ý định chia sẻ công cụ này.

Với cách thiết lập một lần và sử dụng nhiều lần, Gems giúp Gemini từ một chatbot đa năng trở thành nhiều trợ lý AI chuyên biệt cho từng công việc. Thay vì mỗi lần sử dụng lại bắt đầu bằng một prompt dài, người dùng có thể xây dựng sẵn những “trợ lý” phù hợp với cách làm việc của mình.