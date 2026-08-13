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Tính năng trên Zalo giúp xem tin nhắn thoải mái, người gửi không biết người nhận đọc tin nhắn hay chưa

| | Kinh tế số

Dưới đây là các bước đơn giản giúp người dùng đọc tin nhắn trên Zalo mà không hiển thị trạng thái đã xem cho người gửi.

Tính năng trên Zalo giúp xem tin nhắn thoải mái, người gửi không biết người nhận đọc tin nhắn hay chưa- Ảnh 1.

Tương tự như nhiều ứng dụng nhắn tin miễn phí qua internet khác, ứng dụng Zalo cũng sẽ hiển thị thông báo cho người gửi được biết một khi người nhận đã đọc tin nhắn. Điều này sẽ giúp người gửi biết được tin nhắn đã đến được với người nhận hay chưa.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bạn muốn "ẩn danh" trên Zalo hoặc muốn đọc các tin nhắn được gửi đến mà không muốn người gửi biết, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây.

Cách đọc tin nhắn trên Zalo mà người gửi không biết

Bước 1: Kích hoạt ứng dụng Zalo trên điện thoại, sau đó nhấn vào biểu tượng "Cá nhân" ở góc bên phải và nhấn chọn "Quyền riêng tư" từ menu hiện ra.

Tính năng trên Zalo giúp xem tin nhắn thoải mái, người gửi không biết người nhận đọc tin nhắn hay chưa- Ảnh 2.

Bước 2: Tại mục Tin nhắn, chọn vào mục "Hiện trạng thái "Đã xem". Mục này sẽ được bật theo mặc định. Để thay đổi cài đặt, người dùng chỉ cần chuyển trạng thái "Bật (On)" sang trạng thái "Tắt(Off)" .

Tính năng trên Zalo giúp xem tin nhắn thoải mái, người gửi không biết người nhận đọc tin nhắn hay chưa- Ảnh 3.

* ﻿Lưu ý:  Khi bạn gửi tin nhắn cho khác và đối phương đã đọc tin thì hệ thống cũng chỉ hiển thị trạng thái bên bạn là đã nhận

Như vậy, giờ đây bạn có thể đọc tin nhắn Zalo mà không lo bị phát hiện. Lúc này, khi tin nhắn người gửi tới, dù bạn đã vào đọc thì bên người gửi chỉ nhận được trạng thái ﻿ 'đã nhận'.

﻿Và ngược lại, khi ﻿bạn gửi tin nhắn khác và đối phương đã đọc tin thì hệ thống cũng chỉ hiển thị trạng thái bên bạn là 'đã nhận'.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bật lại chế độ "Đã xem" như ban đầu bằng cách:

Bước 1: Kích hoạt ứng dụng Zalo trên smartphone, nhấn vào biểu tượng "Cá nhân" ở góc bên phải, sau đó nhấn chọn "Quyền riêng tư" từ menu hiện ra.

Tính năng trên Zalo giúp xem tin nhắn thoải mái, người gửi không biết người nhận đọc tin nhắn hay chưa- Ảnh 4.

Bước 2: Tại mục Tin nhắn, chọn vào mục "Hiện trạng thái "Đã xem"". Mục này sẽ được bật theo mặc định. Để thay đổi cài đặt, người dùng chỉ cần chuyển trạng thái "Tắt (Off)" sang trạng thái "Bật (On)" .

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Zalo, ứng dụng

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