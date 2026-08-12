Hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày chảy qua “chợ đen” mua bán tiền điện tử trên mạng





30.000 tỷ đồng, số tiền đã được các đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia chuyển ra nước ngoài/ trong vụ án gần đây do Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng triệt phá. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã dùng đồng tiền Việt Nam để mua đồng tiền điện tử USDT.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên Thời sự, đang tồn tại 1 thị trường mua bán tiền điện tử qua nhiều nhóm kín trên mạng xã hội, với nhiều cách thức luân chuyển dòng tiền phạm tội.

Những hội nhóm kín, với tên Chợ Dân chủ, Chợ Sài Gòn… có hàng nghìn thành viên. Những tài khoản ẩn danh, khó xác định danh tính. Các loại tiền điện tử, tài sản mã hóa được các đối tượng mua bán qua đây. Mua bán nhiều nhất là tiền điện tử USDT, có giá trị gần tương đương với đồng USD.

Nhiều thuật ngữ để ký hiệu được đối tượng sử dụng như 1 đồng là 1 tỷ, 1 lít là 100 triệu đồng hay sử dụng seri tiền để nhận ra nhau nếu giao tiền mặt trực tiếp. Các đối tượng trao đổi mỗi lần từ 1 tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Với lợi nhuận trung bình mỗi tháng từ 150-200 triệu đồng, đối tượng sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch luân chuyển dòng tiền.

Trung bình mỗi ngày các đối tượng chuyển từ 100 - 200 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc tới các đối tượng cầm đầu người nước ngoài. Để đảm bảo rằng khi lực lượng công an truy vết sẽ rất khó khăn.

Theo lực lượng công an, những ''chợ đen'' mua bán tiền điện tử đang là môi trường thuận lợi để tội phạm lợi dụng. Với tính ẩn danh, xuyên biên giới, tiền điện tử bị tội phạm mạng triệt để lợi dụng để tạo ra một "thị trường ngầm", lưu chuyển dòng tiền thanh toán cho những hoạt động bất hợp pháp.

Thống kê của lực lượng công an, trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phần lớn tiền do phạm tội mà có, đều được các đối tượng tội phạm nhanh chóng chuyển thành tiền điện tử thông qua nhiều ''chợ đen'' mua bán trên mạng xã hội. Các giao dịch này cũng không qua kiểm soát của cơ quan nhà nước, làm một dòng tiền rất lớn đang chảy ra nước ngoài mỗi ngày.

Theo Công an TP Hải Phòng, xóa bỏ "chợ đen" mua bán tiền điện tử trong đó có USDT không chỉ là yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống rửa tiền mà còn là giải pháp quan trọng nhằm cắt đứt con đường tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Khi không còn nơi chuyển đổi dòng tiền bất hợp pháp, tội phạm sẽ mất đi công cụ che giấu, chuyển tài sản ra nước ngoài; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng phát hiện, phong tỏa, kê biên và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.