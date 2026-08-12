Tất cả những ai nhắn tin qua Zalo, Messenger, SMS... cần đặc biệt để ý điều này

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Mới đây, Công an phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ đã đăng tải cảnh báo tới người dân về thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội để đánh cắp thông tin ngân hàng.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, một số đối tượng giả mạo cảnh sát giao thông và gửi tin nhắn về hồ sơ vi phạm giao thông, phạt nguội trên Cổng dịch vụ công, kèm theo đường link yêu cầu người dân truy cập để kiểm tra hoặc xử lý. Đây là thủ đoạn nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và mã bảo mật cá nhân.

Để nhận biết dấu hiệu lừa đảo, cơ quan Công an chỉ ra, người dân cần cảnh giác trước các tin nhắn yêu cầu xử lý gấp vấn đề vi phạm giao thông. Chúng sẽ gửi thông báo hối thúc nạn nhân phải thực hiện ngay các thao tác theo hướng dẫn, nhằm đánh vào tâm lý hoảng sợ lo bị xử phạt hoặc phát sinh hậu quả khác.

Việc nhận được các đường link không rõ nguồn gốc cũng là dấu hiệu của thủ đoạn này. Các tin nhắn lừa đảo thường đính kèm liên kết lạ, có tên miền bất thường hoặc không thuộc các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước và tổ chức uy tín.

Dấu hiệu tiếp theo là yêu cầu cung cấp mã OTP. Kẻ gian sẽ tìm cách thúc ép hoặc dụ dỗ người dùng cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập, mã PIN hoặc các thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Kẻ lừa đảo cũng sẽ yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng từ liên kết lạ, từ đó lấy quyền kiểm soát thiết bị di động.

Dấu hiệu cuối cùng là các yêu cầu chuyển tiền bất thường, biểu hiện qua việc hối thúc nạn nhân chuyển tiền nộp phạt, nộp phí hoặc thanh toán qua tài khoản cá nhân, ví điện tử hay các phương thức giao dịch bất thường.

Trước thủ đoạn trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link thông báo vi phạm giao thông được gửi qua SMS, Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác.

Người dùng mạng xã hội cũng tuyệt đối không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho các trang web chưa được xác thực.

Khi nhận được thông tin liên quan đến vi phạm giao thông, người dân cần kiểm tra qua các kênh chính thống và chủ động liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quan Công an theo thông tin trong thông báo hợp lệ. Đồng thời, người dân không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật theo hướng dẫn từ tin nhắn, cuộc gọi không xác định.

Công an phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời thông tin cho người thân về thủ đoạn trên. Trong trường hợp phát hiện tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường dẫn có dấu hiệu giả mạo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.