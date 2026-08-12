Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mùa tựu trường

Công an TP. Cần Thơ vừa phát thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trong mùa tựu trường. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng uy tín của các cơ sở giáo dục để tạo dựng niềm tin với doanh nghiệp, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo, người dân và doanh nghiệp cần kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của cơ sở giáo dục trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền.