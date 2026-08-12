Công nghệ trở thành điểm tựa quan trọng trong xã hội hiện đại

Với các tổ chức làm việc cùng trẻ em, trái tim và lòng nhân ái là điểm khởi đầu, nhưng một hệ thống quản trị khoa học và minh bạch mới là nền tảng để những giá trị ấy được trao đi đúng cách và bền vững. Đặc biệt với những chương trình có địa bàn rộng và số lượng trẻ em thụ hưởng lớn, việc quản lý dữ liệu, theo dõi nguồn lực và minh bạch hóa quá trình sử dụng nguồn tài trợ đòi hỏi độ chính xác cao.

Từ nhu cầu thực tiễn đó, Unified Platform (UP) – phần mềm quản trị số dành cho các tổ chức xã hội – được nghiên cứu và phát triển, đồng thời được đưa vào vận hành lần đầu tiên trong khuôn khổ dự án “Đồng hành cùng em”, chương trình hỗ trợ toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM do Doanh nghiệp Xã hội Thảo Đàn thực hiện.

Sau một năm triển khai dự án, sáng ngày 11/08/2026, tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), UP chính thức được ra mắt và bàn giao, đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đây cũng là kết quả của một định hướng được đặt ra ngay từ khi dự án bắt đầu. Từ sự đồng hành và tài trợ của ASIF Foundation – đơn vị nghiên cứu, phát triển và tài trợ phần mềm – cùng sự phối hợp về kỹ thuật của ARITO Solutions, UP từng bước được hình thành với mục tiêu giải quyết những bài toán quản trị thực tế mà các tổ chức xã hội đang gặp phải.

Với hơn 30 năm đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM, Thảo Đàn là đơn vị tiên phong ứng dụng UP vào công tác quản lý dự án. Thông qua phần mềm, tổ chức có thể theo dõi hành trình của từng nguồn lực, từ khi tiếp nhận tài trợ đến quá trình phân bổ và hỗ trợ đến từng em, theo cách minh bạch, chính xác và tiết kiệm thời gian hơn. Qua đó, đội ngũ có thêm thời gian và nguồn lực để tập trung vào điều quan trọng nhất: đồng hành cùng những em đang cần được hỗ trợ.

Câu chuyện của “Đồng hành cùng em” cũng phản ánh một nhu cầu chung của nhiều tổ chức xã hội đang hoạt động tại Việt Nam: làm thế nào để những nguồn lực dành cho cộng đồng được quản lý hiệu quả, minh bạch và tạo ra tác động lâu dài hơn.

Vì vậy, UP không chỉ được phát triển cho một dự án hay một tổ chức. Đích đến của phần mềm là từng bước lan tỏa đến cộng đồng các tổ chức xã hội trên cả nước, góp phần xây dựng một hệ sinh thái hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn – để ngày càng nhiều trẻ em và các nhóm yếu thế được tiếp cận với những chương trình hỗ trợ phù hợp và bền vững.

Tại sự kiện, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Viện Nghiên cứu Giáo dục và Kinh tế Quốc tế (ISIEE), các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, các trường đại học cùng các chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội cũng đã tham dự, chia sẻ và đóng góp ý kiến cho định hướng phát triển UP trong thời gian tới. Những góc nhìn từ thực tiễn công tác xã hội giúp mở rộng thêm những nhu cầu mà phần mềm có thể tiếp tục đáp ứng và hoàn thiện trong tương lai.

“Hy vọng sự kiện hôm nay sẽ truyền cảm hứng để các tổ chức xã hội bước sang một hành trình mới – làm việc không chỉ bằng một trái tim nóng, mà còn bằng một bộ óc tinh thông và một hệ thống khoa học, chuẩn mực,” đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Sự kiện ra mắt và bàn giao UP vì thế không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới – nơi công nghệ được đặt vào đúng vị trí của mình: không thay thế con người, mà giúp những người đang làm công tác xã hội có thêm một điểm tựa để tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.