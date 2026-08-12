Xử lý 4,2 tỷ đơn hàng trị giá 38,3 tỷ USD chỉ trong một quý, Shopee lập kỷ lục chưa từng có

Ngày hôm qua, Sea, tập đoàn có trụ sở tại Singapore vừa công bố tăng trưởng doanh thu mạnh trong quý từ tháng 4 đến tháng 6. Đạt được kết quả này là nhờ mảng kinh doanh cốt lõi thương mại điện tử, đồng thời được hỗ trợ bởi sự mở rộng của các mảng dịch vụ tài chính số và game.

Cụ thể, doanh thu của công ty niêm yết tại New York này tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, lên 7,8 tỷ USD, vượt mức ước tính 7,11 tỷ USD của các nhà phân tích do QUICK FactSet tổng hợp.

EBITDA điều chỉnh, tức lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao, tăng 10,6% lên 917,2 triệu USD, cũng vượt kỳ vọng thị trường là 865 triệu USD. Lợi nhuận ròng tăng 10,6% so với một năm trước, lên 458 triệu USD.

Chủ tịch kiêm CEO Forrest Li nói trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh: "Đà tăng trưởng mạnh mẽ của chúng tôi từ quý I đã tiếp tục sang quý II".

Li nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thận trọng để phục vụ nhiều người dùng hơn và phục vụ họ tốt hơn, qua đó mở rộng nền tảng cho tăng trưởng có lợi nhuận trong tương lai".

Xét theo từng mảng, doanh thu từ Shopee, bộ phận thương mại điện tử của Sea, tăng 48,2% lên 5,6 tỷ USD, trong bối cảnh công ty đối phó với sự cạnh tranh từ TikTok Shop của ByteDance và Lazada của Alibaba Group Holding. Khả năng kiếm tiền của mảng này tiếp tục được củng cố, với doanh thu quảng cáo tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Nền tảng này ghi nhận tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV), đạt 38,3 tỷ USD, tăng 28,4% so với một năm trước. Xét theo khu vực địa lý, Brazil ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tổng số đơn hàng đạt kỷ lục 4,2 tỷ đơn, tăng 27,5%.

EBITDA điều chỉnh của mảng này tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, lên 255,4 triệu USD. Công ty cho biết kỳ vọng EBITDA điều chỉnh của Shopee sẽ đạt 1 tỷ USD trong cả năm.

Mảng dịch vụ tài chính số của Sea, Monee, ghi nhận doanh thu tăng 58,9% lên 1,4 tỷ USD. Dư nợ cho vay đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ tăng 62,5% lên 11,1 tỷ USD. Các khoản vay không sinh lời quá hạn trên 90 ngày chiếm 1,0% tổng danh mục cho vay, không thay đổi so với một năm trước.

CEO Li nói: "Hiện nay, mới chỉ một phần nhỏ người dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi sử dụng các sản phẩm tài chính của Monee và mức độ thâm nhập tín dụng vẫn còn thấp trên các thị trường của chúng tôi".

Ông cho biết mức độ sử dụng sản phẩm tài chính còn thấp trong hệ sinh thái của Sea, cùng với mức thâm nhập tín dụng hạn chế tại các thị trường mà công ty hoạt động, khiến Sea tự tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Monee.

Mảng game Garena ghi nhận lượng đặt mua tăng 15,5% so với một năm trước, lên 763,5 triệu USD, trong khi doanh thu tăng 33,5% lên 746,6 triệu USD. Tựa game di động Free Fire góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong quý, trong khi Garena đang mở rộng danh mục sản phẩm với các tựa game mới được công bố gần đây là Palworld Online và Monster Hunter Outlanders.

Theo: Nikkei