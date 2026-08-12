AI - Từ cuộc đua công nghệ đến cuộc đua tài chính của phố Wall

Nvidia cùng phố Wall huy động hơn 500 tỷ USD cho hạ tầng AI

Làn sóng phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong động thái mới nhất của mình, Nvidia - ông lớn của thị trường chip cho hạ tầng AI, vừa có bước đi gây bất ngờ, khi ký kết các bản ghi nhớ hợp tác về vốn lên đến 500 tỷ USD, với 6 định chế tài chính khổng lồ từ Phố Wall, trong đó có những tên tuổi như BlackRock - tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, hay ngân hàng Goldman Sachs - cái tên thống trị mảng bảo lãnh phát hành cổ phiếu trên toàn cầu. Con số 500 tỷ USD này không phải cho một dự án nào của riêng Nvidia, mà hướng tới một tham vọng lớn hơn: Hãng muốn thiết lập những nền tảng tài trợ vốn chuyên về năng lực tính toán, đồng thời sẽ rót thẳng vào các dự án trung tâm dữ liệu hay "siêu nhà máy AI" sử dụng các công nghệ của Nvidia tại Mỹ cũng như trên toàn cầu.

Câu hỏi được đặt ra là với một tên tuổi khổng lồ đang "thắng lớn" trong lĩnh vực sản xuất chip AI như Nvidia, vì sao họ lại cần "gõ cửa" Phố Wall để đầu tư hạ tầng AI?

Thực tế là ngay trước kế hoạch mới này, Nvidia đã và đang tự mình tham gia vào nhiều thương vụ hướng tới phát triển hạ tầng AI. Chỉ mới cuối tháng trước, hãng đã công bố sáng kiến hợp tác 500 tỷ USD với tập đoàn SK của Hàn Quốc về phát triển trung tâm dữ liệu cũng như mua sắm chip nhớ tiên tiến HBM. Nvidia cũng được cho là có thể sẽ bảo lãnh tài chính 250 tỷ USD cho đối tác OpenAI để hỗ trợ startup này trong một dự án trung tâm dữ liệu mới. Tuy nhiên, thị trường đã bắt đầu dấy lên một số lo ngại rằng đây là những "giao dịch vòng tròn" - trong đó Nvidia tự bỏ vốn hoặc bảo lãnh tài chính, để đối tác dùng chính những khoản tiền này quay lại mua chip của họ, tạo ra những rủi ro nếu dòng tiền thực tế thu về chậm hơn so với kỳ vọng.

Trước những mối lo ngại này, thì theo các chuyên gia, việc tìm tới Phố Wall chính là một bước đi khéo léo của CEO Jensen Huang của Nvidia, để khẳng định rằng các dự án mà Nvidia tham gia không tạo ra lo ngại cho thị trường.

Ông Tom Giles - Phóng viên cấp cao chuyên mảng công nghệ của Bloomberg cho biết: "Đây đều là những tên tuổi lớn nhất Phố Wall trong lĩnh vực tài chính. Điều họ đang làm là "đóng dấu bảo chứng" cho các giao dịch mà Nvidia đang tham gia cùng những tên tuổi công nghệ khác. Việc có nhiều gã khổng lồ như quỹ Apollo, BlackRock hay Blackstone sẵn sàng cùng tham gia, sẽ mang lại niềm tin cho thị trường rằng Nvidia không đơn độc chịu rủi ro".

Không chỉ có Nvidia, một thực tế lớn hơn, đó là vai trò của nguồn vốn từ thị trường tài chính đang ngày càng lan rộng trong các cuộc đua AI. Trong năm nay, cả Amazon, Meta và Alphabet đều đã nhiều lần công bố các thương vụ phát hành trái phiếu trị giá với quy mô hàng tỷ USD, không chỉ tại Mỹ mà nhiều thị trường khác như EU hay Canada. Gần đây nhất, các tập đoàn này vừa hoàn tất hoặc công bố kế hoạch đợt bán trái phiếu mới trị giá từ 20-25 tỷ USD tại Mỹ.

Việc huy động không chỉ sôi động với thị trường vốn cho vay mà cả với vốn cổ phần. Alphabet hồi tháng 6 đã công bố kế hoạch bán vốn cổ phần trị giá 85 tỷ USD nhằm phục vụ phát triển AI. Meta cũng được cho là đang cân nhắc kế hoạch tương tự dù hãng chưa đưa ra thông tin chính thức.

Nvidia cùng phố Wall huy động hơn 500 tỷ USD cho hạ tầng AI - Ảnh: THX/TTXVN

Tác động của dòng vốn cho AI từ thị trường tài chính

Rõ ràng, khi cuộc đua hạ tầng AI ngày càng nóng, nhu cầu vốn cũng trở thành bài toán cấp bách với các hãng công nghệ và sự hiện diện của các định chế Phố Wall là điều cần thiết để duy trì tốc độ phát triển như hiện nay. Nhưng lựa chọn này cũng mang đến những rủi ro nhất định với các nhà phát triển AI trong tương lai.

Trong năm nay, tổng cam kết chi tiêu vốn từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu đang tham gia cuộc đua AI đã tăng vọt lên mức hơn 740 tỷ USD. Với mức đầu tư ngày càng lớn, khả năng tự cân đối tài chính về cơ bản cũng ngày càng nhiều thách thức, ngay cả với những ông lớn có vốn hóa 2.000 đến 3.000 tỷ USD. Alphabet âm dòng tiền gần 6 tỷ USD trong quý trước, còn dòng tiền tự do của Meta bị thổi bay hơn 90%.

Ông Jason Thomas - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu, Tập đoàn đầu tư Carlyle chia sẻ: "Nguồn tiền tự có từ dòng tiền hoạt động của các tập đoàn đám mây về cơ bản đã cạn kiệt. Hơn 80% chi phí vốn dự kiến cho các trung tâm dữ liệu AI trong vài năm tới sẽ phải phụ thuộc vào việc huy động vốn từ bên ngoài".

Do đó, việc mở rộng các nguồn tài trợ vốn từ Phố Wall, được cho là một bước đi khéo léo từ phía Nvidia để duy trì nguồn lực tài chính với các doanh nghiệp đang nỗ lực phát triển hạ tầng tính toán - cũng là duy trì thị trường của tập đoàn này.

Ông Felix Wang - Giám đốc phụ trách mảng Công nghệ, Công ty nghiên cứu đầu tư Hedgeye nêu ý kiến: "CEO Nvidia Jensen Huang thật sự là người có tầm nhìn xa và đang làm chủ cuộc cạnh tranh hạ tầng AI. Các khách hàng có nhu cầu về nguồn lực tính toán có thể vay hàng tỷ USD với lãi suất ưu đãi nhờ kế hoạch này - nghĩa là làm sản phẩm của Nvidia rẻ hơn mà không phải hạ giá chip".

Dù vậy, việc tăng cường phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài cũng mang đến rủi ro với các nhà phát triển AI và cũng sẽ là bài toán khó cho chính Nvidia nếu các khách hàng gặp thách thức.

Ông Felix Wang - Giám đốc phụ trách mảng Công nghệ, Công ty nghiên cứu đầu tư Hedgeye nhận định: "Đây là con dao hai lưỡi đối với Nvidia và cả giới công nghệ. Nó giúp kéo dài tiến trình đầu tư nhờ vào lãi suất hấp dẫn, nhưng cũng làm tăng sự phụ thuộc vào điều kiện tín dụng và cả nguy cơ dư thừa nguồn cung tính toán nếu tăng trưởng không đạt kỳ vọng".

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, xu hướng này cũng làm gia tăng hơn nữa sự thận trọng của các nhà đầu tư Phố Wall với các doanh nghiệp công nghệ, bởi cuộc đua AI không chỉ còn mang kỳ vọng sinh lời lớn, mà còn phải sinh lời đủ nhanh để đảm bảo nghĩa vụ tài chính - buộc các tên tuổi công nghệ phải có chiến lược khéo léo để cân bằng giữa tham vọng công nghệ và hiệu quả thương mại.