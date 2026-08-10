Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, hướng dẫn chi tiết cách tra cứu cho người dân cả nước

Việc tích hợp sổ đỏ trên VNeID là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, một số người dân tại các địa phương đã có thể kiểm tra các dữ liệu liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngay trên ứng dụng định danh điện tử.

Để kiểm tra, người dân cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục “GCN quyền sử dụng đất” . Nếu dữ liệu đã được đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận.

Theo quyết định hồi tháng 2 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dữ liệu thông tin về sổ đỏ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - tức sổ đỏ điện tử, sẽ đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các thông tin về sổ đỏ được chia sẻ gồm, tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; số định danh. Thông tin về thửa đất sẽ gồm mã định danh thửa đất; số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ; diện tích; loại đất; thời hạn sử dụng đất; hình thức, nguồn gốc sử dụng đất; địa chỉ thửa đất.

Cuối năm 2025, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp triển khai chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" - đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày.

Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06 (Bộ Công an), khi dữ liệu đất đai được kết nối với đúng chủ thể, người dân sẽ từng bước giảm việc xuất trình, sao chụp giấy tờ. Cơ quan quản lý cũng giảm khâu nhập liệu, đối chiếu thủ công và nâng cao khả năng xác thực thông tin.

C06 cho biết, việc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Mặc dù quy định hiện hành đã xác định Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận giấy khi đáp ứng đủ điều kiện, nhưng vẫn thiếu hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử, nhất là đối với hồ sơ cũ, hồ sơ thiếu thông tin…

Cách nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID﻿

Bước 1: Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm VNeID mức 2.

Bước 2: Sau đó truy cập vào mục " cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước ". Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Bước 3: Tiếp đến, người dân ấn vào " Tạo mới " và chọn loại thông tin là " Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ".

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.