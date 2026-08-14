Gemini bứt phá ngoạn mục, gia nhập câu lạc bộ tỷ người dùng của Google

Một cửa hàng của Google tại New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Giám đốc điều hành (CEO) của Google - ông Sundar Pichai ngày 11/8 thông báo trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini đã vượt mốc 1 tỷ người dùng hằng tháng, trong bối cảnh tập đoàn này vừa tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn trong bộ phận AI.

Theo ông Pichai, Gemini là sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay của Google và là sản phẩm thứ 14 của tập đoàn đạt mốc 1 tỷ người dùng. Google tính con số này dựa trên lượng người sử dụng ứng dụng Gemini trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Cột mốc trên mang lại lợi thế đáng kể cho Google trong cuộc đua AI, mặc dù tập đoàn đang trải qua những thay đổi lớn về nhân sự và tổ chức. Ông Demis Hassabis - người từng đoạt giải Nobel Hóa học và là một trong những thành viên cốt cán của Google DeepMind gần đây đã rút khỏi công việc quản lý hằng ngày tại phòng thí nghiệm phát triển các mô hình AI này. Một số nhà nghiên cứu hàng đầu cũng đã rời Google, trong đó có Jeff Dean - nhân vật giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kỹ thuật của tập đoàn trong gần 30 năm qua.

Trong khi mô hình Gemini 3.5 Pro, vốn được Google dự kiến ra mắt từ tháng 6, vẫn chưa được phát hành, các công ty đối thủ đã tung ra một số mô hình được đánh giá mạnh hơn, đặc biệt trong lĩnh vực tạo mã máy tính - lĩnh vực đang được xem là một trong những mảng sinh lợi nhất của ngành AI.

Trước sức ép về công nghệ, quy mô người dùng và hệ sinh thái rộng lớn vẫn là lợi thế quan trọng của Google. Tập đoàn đang tích hợp AI vào nhiều sản phẩm phổ biến như công cụ tìm kiếm, Gmail, Google Maps và YouTube, giúp Gemini có khả năng tiếp cận lượng người dùng rất lớn.

OpenAI, công ty phát triển ứng dụng ChatGPT, hồi tháng trước thông báo đã đạt 1 tỷ người dùng trên tất cả các giao diện, song không cho biết đây là lượng người dùng hằng tháng hay hằng tuần. OpenAI đã góp phần thúc đẩy làn sóng AI hiện nay khi ra mắt ứng dụng ChatGPT miễn phí vào tháng 11/2022 và nhanh chóng xây dựng lượng người dùng lớn trong chưa đầy 4 năm.

Quy mô người dùng cũng là một yếu tố quan trọng đối với định giá của OpenAI trong bối cảnh công ty hướng tới khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). OpenAI đã nộp hồ sơ đăng ký bảo mật vào tháng 6 để chuẩn bị cho khả năng này.

Cuộc cạnh tranh trên thị trường trợ lý AI đang ngày càng quyết liệt với sự tham gia của Gemini, ChatGPT, DeepSeek của Trung Quốc và Claude của Anthropic (Mỹ). Theo công ty nghiên cứu Sensor Tower, thị phần của ChatGPT trong lĩnh vực trợ lý AI đã giảm xuống dưới 50% trong nửa đầu năm nay, cho thấy vị thế của OpenAI đang chịu sức ép ngày càng lớn.