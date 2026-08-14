Thêm một loại giấy tờ quan trọng mới được tích hợp trên ứng dụng VNeID

Có thể kiểm tra sổ đỏ ngay trên VNeID

Trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, dữ liệu về đất đai đang từng bước được kết nối với hệ thống định danh điện tử. Theo đó, một số người dân tại các địa phương đã có thể kiểm tra thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ngay trên VNeID.

Để thực hiện, người dân cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID. Sau đó, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục “GCN quyền sử dụng đất”.

Nếu thông tin đã được đồng bộ lên hệ thống, VNeID sẽ hiển thị các dữ liệu liên quan đến "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" của người dùng.

Điều này đồng nghĩa với việc thay vì phải tìm lại sổ đỏ giấy mỗi khi muốn kiểm tra một số thông tin cơ bản, người dân có thể thực hiện ngay trên ứng dụng.

VNeID sẽ hiển thị những thông tin gì về GCN quyền sử dụng đất?

Dữ liệu về "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" được tích hợp không chỉ bao gồm thông tin của người đứng tên mà còn có nhiều dữ liệu liên quan đến thửa đất.

Cụ thể, hệ thống có thể hiển thị tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và số định danh.

Đối với thửa đất, các thông tin có thể bao gồm mã định danh thửa đất; số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ; diện tích; loại đất; thời hạn sử dụng đất; hình thức, nguồn gốc sử dụng đất và địa chỉ thửa đất.

Việc xây dựng dữ liệu đất đai điện tử được kỳ vọng sẽ giúp người dân giảm dần việc phải xuất trình hoặc sao chụp các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan quản lý cũng có thể giảm việc nhập liệu, đối chiếu thủ công và tăng khả năng xác thực thông tin.

Trước đó, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp triển khai chiến dịch “làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Không thấy sổ đỏ trên VNeID, cần phải làm gì?

Một điểm cần lưu ý là không phải tất cả người dân đều đã có thông tin sổ đỏ trên VNeID. Việc hiển thị dữ liệu phụ thuộc vào quá trình thu thập, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin đất đai tại từng địa phương.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cũng cho biết việc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.

Đặc biệt, dù Giấy chứng nhận điện tử có thể có giá trị pháp lý tương đương Giấy chứng nhận giấy khi đáp ứng đủ điều kiện, vẫn cần có hướng dẫn cụ thể hơn về việc chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử, nhất là với những hồ sơ cũ hoặc hồ sơ còn thiếu thông tin.

Vì vậy, nếu đã đăng nhập VNeID mức 2 nhưng tìm mục “GCN quyền sử dụng đất” mà chưa thấy dữ liệu, người dân không nên quá lo lắng. Điều này có thể đơn giản là thông tin về thửa đất chưa được đồng bộ hoặc chưa hoàn tất quá trình chuẩn hóa trên hệ thống.