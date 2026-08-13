Toàn bộ người dân sắp chuyển đổi SIM, thiết bị từ 2G sang 4G/5G cần lưu ý thông tin sau

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, trước tình hình các đối tượng xấu có thể lợi dụng việc ngừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc.

Từ ngày 15/9/2026 để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập, đánh cắp thông tin cá nhân, Công an phường Tân Hưng đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp đến người dân trên địa bàn nhằm nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ mạng 2G sang 4G/5G.

Theo đó, các đối tượng có thể giả danh nhân viên nhà mạng, cơ quan chức năng, gọi điện hoặc gửi tin nhắn thông báo thuê bao cần “nâng cấp 4G”, “đổi SIM”, “hỗ trợ chuyển đổi mạng” để yêu cầu người dân cung cấp thông tin hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu:

Cung cấp số Căn cước, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng;

Cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc mã xác thực được gửi về điện thoại;

Truy cập các đường link lạ, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc;

Chuyển tiền với lý do “xác minh thuê bao”, “kích hoạt SIM”, “nâng cấp 4G” hoặc “hỗ trợ chuyển đổi”.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu chuyển đổi SIM, thiết bị từ 2G sang 4G/5G cần chủ động liên hệ trực tiếp với nhà mạng hoặc đến các cửa hàng, điểm giao dịch chính thức để được hướng dẫn.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng không xác định được danh tính.

Đồng thời, nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra thông tin và thực hiện chuyển đổi đúng quy định; không để các đối tượng xấu lợi dụng việc ngừng sóng 2G để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

