Starlink giá 1,13 triệu đồng mỗi tháng, đắt gấp 6 lần nhưng tốc độ chỉ bằng 1/3 gói cáp quang phổ thông, vậy ai ở Việt Nam thực sự nên mua?

Starlink đã chính thức mở bán tại Việt Nam với mức giá khởi điểm 1.131.990 đồng mỗi tháng cho gói Internet gia đình 100 Mbps. Người dùng còn phải mua riêng thiết bị với giá từ khoảng 8,66 triệu đồng. Với một thị trường mà Internet cáp quang phổ thông có thể chỉ tốn vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, mức giá của Starlink rõ ràng không dễ thuyết phục số đông.

Để so sánh gói cước Viettel 300 Mbps chỉ có giá 195.000 đồng/tháng, tương đương rẻ hơn 6 lần nhưng nhanh hơn 3 lần so với Starlink.

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào giá cước hay tốc độ Internet, có lẽ người dùng đang đặt Starlink vào sai bài toán.

Starlink không được tạo ra để đánh bại cáp quang ở những thành phố đã phủ kín hạ tầng viễn thông. Giá trị lớn nhất của mạng Internet vệ tinh này nằm ở khả năng đưa kết nối đến những nơi mà việc kéo cáp, dựng trạm phát sóng hoặc mở rộng hạ tầng mặt đất trở nên khó khăn, tốn kém, thậm chí bất khả thi.

Vì vậy, câu hỏi đáng đặt ra không phải là Starlink có đắt hay không. Câu hỏi là ai ở Việt Nam thực sự cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng mỗi tháng để sử dụng nó?

Starlink đã chính thức bước vào Việt Nam

Ngày 13/8/2026, Starlink bắt đầu nhận đơn hàng tại Việt Nam. Hãng tin Reuters xác nhận dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX đã chính thức mở cửa cho khách hàng trong nước, trong bối cảnh Việt Nam cho phép Starlink triển khai theo mô hình thử nghiệm có kiểm soát.

Quy mô thử nghiệm được giới hạn ở mức tối đa 600.000 thuê bao, thời gian thử nghiệm kéo dài đến cuối năm 2030. Việt Nam cũng đã phê duyệt 4 trạm gateway cho Starlink.

Trên website dành cho thị trường Việt Nam, Starlink hiện đưa ra hai lựa chọn dành cho hộ gia đình. Gói đầu tiên có giá 1.131.990 đồng mỗi tháng, tốc độ tải xuống 100 Mbps. Gói cao hơn có giá 1.711.100 đồng mỗi tháng, tốc độ trên 400 Mbps. Cả hai đều không giới hạn dữ liệu.

Nguồn ảnh: Starlink

Đây là một bước tiến đáng chú ý đối với thị trường Internet Việt Nam, bởi lần đầu tiên người dùng phổ thông có thể mua trực tiếp một dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp với quy mô toàn cầu.

Starlink cũng không phải dịch vụ vệ tinh truyền thống. Các vệ tinh Starlink hoạt động ở quỹ đạo thấp hơn rất nhiều so với vệ tinh địa tĩnh, giúp giảm đáng kể độ trễ khi truyền dữ liệu. Đây chính là nền tảng để Starlink hướng tới những tác vụ mà Internet vệ tinh thế hệ cũ khó đáp ứng.

Tuy nhiên, việc công nghệ tiên tiến hơn không đồng nghĩa với việc nó phù hợp với tất cả mọi người.

Con số 1.131.990 đồng có thể khiến người dùng hình dung đây là toàn bộ chi phí để sử dụng Starlink. Thực tế không phải vậy.

Người dùng phải mua thiết bị riêng. Reuters cho biết phần cứng Starlink tại Việt Nam có giá khởi điểm khoảng 8,66 triệu đồng.

Nếu chọn gói rẻ nhất, riêng tiền thuê bao trong một năm đã lên tới khoảng 13,58 triệu đồng. Cộng thêm bộ thiết bị ban đầu, tổng chi phí trong năm đầu tiên vào khoảng 22,24 triệu đồng, chưa tính những khoản phát sinh khác nếu có.

Từ năm thứ hai, nếu không phải mua lại phần cứng, chi phí cơ bản giảm xuống còn khoảng 13,58 triệu đồng mỗi năm. Đặt con số này cạnh Internet cáp quang phổ thông tại Việt Nam, sự khác biệt lập tức trở nên rất lớn.

Đây cũng chính là lý do Starlink rất khó cạnh tranh nếu tiêu chí của người dùng chỉ là tốc độ trên mỗi đồng tiền.

Một gia đình ở Hà Nội có sẵn cáp quang ổn định sẽ rất khó tìm thấy lý do kinh tế để chuyển sang Starlink. Họ đang có một đường truyền đủ nhanh để xem phim, làm việc, họp trực tuyến, chơi game hay tải dữ liệu với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Nếu chỉ xét bài toán đó, Starlink thua, nếu không muốn nói là thua khá rõ trước các nhà mạng viễn thông nội địa Việt Nam.

Một vấn đề nữa không thể bỏ qua là vị trí lắp đặt. Starlink không phải thiết bị chỉ cần cắm điện là có thể hoạt động tối ưu ở mọi nơi. Ăng ten cần điều kiện quan sát bầu trời phù hợp. Cây cối, nhà cao tầng, địa hình hoặc những vật cản có thể ảnh hưởng tới khả năng kết nối.

Đây là khác biệt lớn so với router WiFi sử dụng Internet cáp quang. Người dùng cáp quang chỉ cần một đường truyền tới nhà, nhưng người dùng Starlink còn phải tìm được vị trí phù hợp để thiết bị vệ tinh giao tiếp với mạng trên quỹ đạo.

Thời tiết cũng là yếu tố cần quan tâm. Mưa lớn có thể gây suy hao tín hiệu ở các dải tần mà hệ thống vệ tinh sử dụng, khiến hiệu suất kết nối giảm trong một số điều kiện.

Điều đó không có nghĩa Starlink sẽ mất Internet mỗi khi trời mưa. Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng trải nghiệm luôn giống hệt cáp quang.

Không dừng lại ở đó, câu chuyện 100 Mbps của Starlink có giống 100 Mbps cáp quang hay không cũng được mang ra so sánh. Đây cũng là chỗ người dùng cần cẩn thận khi đọc bảng giá.

Starlink đang quảng cáo gói thấp nhất tại Việt Nam ở mức 100 Mbps. Tuy nhiên, con số này nên được hiểu là giới hạn tốc độ của gói dịch vụ, không phải lời hứa rằng người dùng sẽ luôn nhận được đúng 100 Mbps trong mọi hoàn cảnh.

Nguồn ảnh: Starlink

Starlink từng công bố rằng tốc độ thực tế có thể thay đổi tùy theo vị trí, thời điểm sử dụng, mức độ tắc nghẽn của mạng cùng nhiều điều kiện khác. Một số tài liệu minh bạch dịch vụ của hãng cũng cho thấy tốc độ thực tế có thể thấp hơn tốc độ tối đa được quảng cáo.

Điều này không phải đặc điểm riêng của Starlink. Internet nói chung đều có sự biến động giữa tốc độ quảng cáo và tốc độ thực tế. Tuy nhiên, với Starlink, yếu tố này đáng chú ý hơn bởi người dùng đang trả mức phí cao hơn nhiều so với cáp quang.

Nếu một gói cáp quang vài trăm nghìn đồng có thể cung cấp kết nối ổn định trong một căn hộ tại thành phố, Starlink phải chứng minh giá trị của mình bằng một thứ khác.

Đó không thể chỉ là Mbps.

Starlink không thực sự cạnh tranh với cáp quang

Nếu đặt Starlink và cáp quang cạnh nhau trong một căn nhà ở Hà Nội, kết quả gần như đã có thể đoán trước.

Cáp quang rẻ hơn.

Cáp quang có độ trễ thấp.

Cáp quang có hạ tầng ổn định.

Cáp quang không cần nhìn lên bầu trời.

Cáp quang không phải mua một bộ thiết bị vệ tinh với giá hàng triệu đồng.

Trong điều kiện bình thường, chẳng có lý do thuyết phục nào để một gia đình đang sử dụng cáp quang tốt phải bỏ thêm hàng chục triệu đồng trong năm đầu để chuyển sang Starlink.

Thế nhưng phép so sánh này bắt đầu trở nên vô nghĩa khi căn nhà đó nằm giữa một khu vực không có cáp quang. Một trang trại ở vùng núi không thể kéo cáp chỉ vì một hộ gia đình muốn có Internet. Một công trường nằm giữa rừng không thể chờ nhà mạng xây dựng cả một hệ thống hạ tầng chỉ để phục vụ vài tháng thi công. Một trạm nghiên cứu ở nơi hẻo lánh cũng không thể lấy gói cáp quang rồi cắm vào.

Trong những trường hợp đó, lựa chọn không còn là giữa cáp quang 200.000 đồng và Starlink 1,13 triệu đồng. Lựa chọn là giữa Starlink và không có Internet.

Và khi bài toán thay đổi, giá trị của Starlink cũng thay đổi theo.

Bởi vậy, nhóm đầu tiên có thể hưởng lợi rõ ràng là những người sống hoặc làm việc tại các khu vực mà hạ tầng Internet mặt đất chưa đáp ứng được nhu cầu. Đó có thể là các hộ gia đình ở vùng núi, trang trại, farmstay, khu nghỉ dưỡng biệt lập hoặc những công trình nằm xa khu dân cư.

Với họ, Starlink không phải một sản phẩm để nâng cấp từ Internet tốt lên Internet tốt hơn. Nó có thể là cách để lần đầu tiên có một đường truyền Internet đủ mạnh mà không phải chờ hạ tầng mặt đất được mở rộng.

Nguồn ảnh: Starlink

Nhóm thứ hai là doanh nghiệp hoạt động ở vùng xa. Các công trường xây dựng, dự án thủy điện, khai thác tài nguyên, khảo sát địa chất, trạm nghiên cứu hay những dự án phải triển khai nhân sự trong thời gian dài tại các khu vực khó tiếp cận đều có thể xem Starlink như một hạ tầng kết nối.

Starlink cũng đang bán các gói dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam, với giá khởi điểm được Reuters ghi nhận khoảng 1,48 triệu đồng mỗi tháng.

Với doanh nghiệp, hơn 1 triệu đồng mỗi tháng cho một đường truyền Internet có thể không còn là một khoản chi phí quá lớn nếu nó giúp nhân viên duy trì liên lạc, truyền dữ liệu, giám sát công việc hoặc vận hành hệ thống từ một nơi không có hạ tầng viễn thông phù hợp.

Nhóm thứ ba là các hoạt động cần duy trì kết nối trong những tình huống đặc biệt. Một đội cứu hộ đi vào khu vực vừa xảy ra lũ lụt, sạt lở có thể đối mặt với tình trạng cáp quang bị đứt hoặc trạm phát sóng bị mất điện. Một nhóm làm phim hoạt động tại một địa điểm biệt lập có thể cần Internet để truyền dữ liệu, liên lạc với ê-kíp ở xa. Một sự kiện tổ chức ở nơi hạ tầng mạng chưa hoàn thiện cũng có thể cần một giải pháp kết nối độc lập với hệ thống viễn thông địa phương.

Trong những tình huống đó, giá trị của Internet không còn được đo bằng số Mbps trên mỗi đồng tiền. Một đường truyền có thể trở thành công cụ để duy trì hoạt động.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng Starlink có thể là một dạng “bảo hiểm Internet”, và điều này cũng tạo ra một nhóm khách hàng khác đáng chú ý.

Một doanh nghiệp có thể đã có cáp quang rất tốt, song vẫn mua Starlink như một đường truyền dự phòng. Nếu đường truyền chính gặp sự cố, Starlink có thể trở thành phương án thay thế.

Với một hộ gia đình bình thường, khoản chi thêm hơn 1 triệu đồng mỗi tháng cho đường truyền dự phòng có thể không hợp lý.

Thế nhưng với một cửa hàng livestream, văn phòng phụ thuộc vào Internet, cơ sở kinh doanh cần hệ thống camera hoạt động liên tục hay doanh nghiệp không thể chấp nhận vài giờ mất kết nối, bài toán có thể khác.

Lúc này Starlink không còn được mua để có Internet nhanh hơn. Nó được mua để giảm rủi ro mất kết nối. Đó là một cách định giá hoàn toàn khác.

Ai nên dùng?

Nếu đang sống tại Hà Nội, TP.HCM hay các thành phố lớn, nơi cáp quang đã phủ rộng, Starlink khó tạo ra lợi thế đủ lớn để biện minh cho mức chi phí cao hơn nhiều lần.

Người dùng thông thường cần Internet để xem YouTube, Netflix, làm việc từ xa, họp trực tuyến, chơi game, tải dữ liệu hay kết nối các thiết bị thông minh trong nhà. Những nhu cầu này không đòi hỏi phải sử dụng Internet vệ tinh.

Thậm chí với những người chơi game trực tuyến hoặc cần độ trễ thấp, cáp quang thường vẫn là lựa chọn hợp lý hơn. Nếu mục tiêu là tìm Internet nhanh nhất với chi phí thấp nhất, Starlink không phải câu trả lời. Nếu mục tiêu là có Internet ở một nơi mà cáp quang không thể tới, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Nguồn ảnh: Starlink

Còn người có nhà nghỉ dưỡng, farmstay hay villa biệt lập? Đây là nhóm nằm ở vùng xám. Họ không nhất thiết phải mua Starlink, song có thể có lý do để cân nhắc.

Một căn villa nằm ở khu vực hẻo lánh có thể mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời, cho đến khi chủ nhà phát hiện ra rằng tín hiệu di động yếu, cáp quang không có hoặc việc kéo cáp quá tốn kém.

Trong trường hợp đó, Starlink có thể biến Internet từ một vấn đề hạ tầng thành một sản phẩm có thể triển khai tương đối độc lập.

Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn dành cho người chấp nhận trả thêm tiền để đổi lấy sự tiện nghi. Nếu một khu nghỉ dưỡng có thể kéo cáp quang với chi phí hợp lý, cáp quang vẫn là phương án đáng cân nhắc hơn.

Starlink chỉ thực sự nổi bật khi chi phí xây dựng hạ tầng mặt đất trở nên quá cao hoặc không khả thi.