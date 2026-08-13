OpenAI mở rộng sáng kiến bảo vệ an ninh mạng

Logo của công ty OpenAI. ẢNH: REUTERS

Công ty OpenAI thông báo mở rộng chương trình an ninh mạng chuyên biệt Daybreak, nhằm cung cấp cho các đối tác những công cụ AI phù hợp để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

OpenAI lần đầu giới thiệu Daybreak vào tháng 5 vừa qua, ngay sau khi đối thủ Anthropic triển khai liên minh an ninh mạng Project Glasswing. OpenAI định hướng Daybreak trở thành chương trình cho phép các đối tác trong hệ sinh thái tiếp cận những mô hình AI tiên tiến nhằm ứng phó với môi trường an ninh mạng đang thay đổi nhanh chóng.

Theo kế hoạch mới, Daybreak được chia thành hai cấp độ truy cập, gồm Daybreak Blue và Daybreak Red, tương ứng với các nhu cầu bảo mật khác nhau.

Với Daybreak Blue, người tham gia được tiếp cận các mô hình AI đa năng tiên tiến của OpenAI. Các cơ chế bảo vệ của mô hình sẽ được điều chỉnh để phục vụ những nhiệm vụ an ninh mạng mang tính phòng thủ.

Trong khi đó, Daybreak Red cung cấp khả năng chuyên sâu hơn, cho phép sử dụng các mô hình AI được OpenAI đào tạo riêng cho lĩnh vực an ninh mạng để thực hiện kiểm thử bảo mật, nghiên cứu lỗ hổng và xác minh khả năng khai thác.

Cùng với việc mở rộng Daybreak, OpenAI cũng giới thiệu GPT-5.6-Cyber, mô hình AI mới dành cho người dùng Daybreak Red. Theo OpenAI, mô hình này được phát triển trên nền tảng mô hình mạnh nhất hiện được công khai là GPT-5.6 Sol, nhưng được tối ưu cho các nhiệm vụ an ninh mạng chuyên biệt, với khả năng xử lý tốt hơn và giảm tình trạng từ chối thực hiện một số yêu cầu trong lĩnh vực này.

OpenAI thời gian qua nhiều lần cảnh báo về sự phát triển nhanh chóng của năng lực AI trong lĩnh vực an ninh mạng, trong đó các mô hình AI ngày càng có khả năng hỗ trợ cả hoạt động phòng thủ và các nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp.