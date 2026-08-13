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Chính phủ ban hành Chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược

| | Kinh tế số

Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 139/QĐ-TTg ban hành Chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược đến năm 2030.

Chính phủ ban hành Chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược - Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết số 11/NQ-CP sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghệ chiến lược và ngoại giao phục vụ phát triển với ngoại giao công nghệ là trọng tâm, Chiến lược tập trung vào 6 nhóm giải pháp chính gồm: (i) tạo môi trường hợp tác thuận lợi; (ii) triển khai các cam kết thỏa thuận; (iii) nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ; (iv) nâng cao năng lực phát triển công nghệ; (v) hỗ trợ doanh nghiệp; (vi) tham mưu chính sách.

Chiến lược được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược phục vụ phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Theo Minh Trang

VTV

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