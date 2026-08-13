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Hà Nội công bố 130 điểm hỗ trợ dịch vụ công số

| | Kinh tế số

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1084/QĐ-TTPVHCC về việc công bố Điểm hỗ trợ dịch vụ công số thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, 130 điểm hỗ trợ dịch vụ công số được công bố tại các địa bàn thuộc 12 chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Đây là mạng lưới hỗ trợ nhằm góp phần đưa việc thực hiện thủ tục hành chính đến gần người dân, tổ chức hơn, nhất là trong bối cảnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cụ thể, Chi nhánh số 1 có 4 Điểm, Chi nhánh số 2 có 6 Điểm, Chi nhánh số 3 có 12 Điểm, Chi nhánh số 4 có 11 Điểm, Chi nhánh số 5 có 12 Điểm, Chi nhánh số 6 có 9 Điểm, Chi nhánh số 7 có 15 Điểm, Chi nhánh số 8 có 14 Điểm, Chi nhánh số 9 có 11 Điểm, Chi nhánh số 10 có 12 Điểm, Chi nhánh số 11 có 13 Điểm, Chi nhánh số 12 có 11 Điểm.

Các điểm được bố trí tại nhiều địa bàn, với tên gọi gắn với khu vực phục vụ giúp người dân dễ nhận biết và tiếp cận.

Việc công bố đồng bộ 130 điểm trên toàn thành phố góp phần hình thành mạng lưới hỗ trợ dịch vụ công số rộng khắp, tạo điều kiện thêm mạng lưới hỗ trợ người dân, tổ chức tiếp cận và thực hiện dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng, đúng quy định; được hướng dẫn trực tiếp khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Quyết định nêu rõ, giám đốc các chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức quản lý, điều hành các điểm hỗ trợ dịch vụ công số thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm hoạt động hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính được kịp thời, thông suốt, đúng quy định của pháp luật.

Theo Linh Chi

Hà Nội Mới

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