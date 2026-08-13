Chủ tịch Viettel kiến nghị quy hoạch hạ tầng viễn thông để tiến lên 6G, 7G

Đề xuất trên được Chủ tịch Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, đại biểu Quốc hội Đoàn TP.HCM đưa ra khi góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ, sáng 13/8.

Đại biểu Quốc hội Tào Đức Thắng.

Ông Tào Đức Thắng nhận định, việc xây dựng dự án Luật có ý nghĩa thiết thực trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo dư địa phát triển cho các lĩnh vực viễn thông, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Theo đại biểu, trong quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cần quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động cho tương lai.

“Khi tiến lên 6G, 7G trong tương lai tần số sẽ rất cao, có thể lên tới 70-80 GHz. Tần số này đảm bảo độ rộng băng tần nhưng rất hạn chế về khả năng đâm xuyên, nên cần sớm có quy hoạch có hạ tầng", Trung tướng Tào Đức Thắng nói.

Ông Thắng nêu thực tế, bình quân trạm phát sóng tại Việt Nam hiện nay khoảng 820 người dân/trạm, tỷ lệ này còn thấp so với một số nước. Trong tương lai, khi sử dụng các dải tần số cao hơn, nhu cầu về số lượng trạm sẽ còn lớn hơn. “ Vì vậy, cần sớm có quy hoạch về hạ tầng thụ động, là cơ sở để thúc đẩy tỷ lệ chia sẻ dùng chung “, ông nói.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel nêu rõ, việc Quốc hội sửa Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đấu giá và phân bổ các băng tần phục vụ triển khai hạ tầng di động 4G, 5G.

“Các phiên đấu giá thành công với các băng tần không chỉ mang lại gần 17.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi số", đại biểu Thắng dẫn số liệu.

Ông Tào Đức Thắng phân tích lợi ích từ cả 3 phía khi Nhà nước được nguồn thu, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư và tiết kiệm chi phí, còn người dân thì được hưởng lợi về dịch vụ tốt hơn.

“Với tài nguyên tần số không chỉ cần đúng giá mà còn phải đúng thời điểm. Khi công nghệ đã đủ chín và thị trường đã sẵn sàng, được phân bổ kịp thời thì sẽ phát huy hiệu quả cao nhất. Ngược lại, nếu chậm đưa vào khai thác, giá trị kinh tế của băng tần sẽ suy giảm", ông Thắng nói.

Đề cập Luật Viễn thông năm 2023, đại biểu đánh giá việc mở rộng phạm vi điều chỉnh từ dịch vụ viễn thông truyền thống sang trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các hạ tầng số đã tạo nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

Theo ông Thắng, đầu tư viễn thông hiện không còn đơn thuần là xây dựng trạm phát sóng hay cáp quang mà gắn chặt với dữ liệu, nền tảng số và hệ sinh thái dịch vụ.

“Tiền di động (Mobile Money) là một ví dụ khi đến nay có gần 13 triệu thuê bao hoạt động, góp phần thúc đẩy thanh toán số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nhất là tại vùng sâu, vùng xa", Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Một thay đổi khác được Chủ tịch Viettel đề cập là cơ chế chia sẻ hạ tầng. Luật cho phép doanh nghiệp tăng cường sử dụng chung hạ tầng, giảm đầu tư trùng lặp, tối ưu chi phí và từng bước chuyển từ cạnh tranh đơn thuần sang hợp tác cùng phát triển. Đến nay, tỷ lệ chia sẻ hạ tầng đạt 21%.

Điển hình, trong các tình huống thiên tai, sự cố, các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc thông qua cơ chế cho phép thuê bao của các doanh nghiệp bị gián đoạn dịch vụ được kết nối trên mạng của doanh nghiệp khác.