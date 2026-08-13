Sony và TSMC chi 6,3 tỷ USD làm cảm biến ảnh thế hệ mới, iPhone tương lai có thể hưởng lợi

Sony Group và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đang lên kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến ảnh thế hệ tiếp theo tại khu vực phía Tây Nam Nhật Bản sớm nhất vào năm 2029.

Theo Nikkei Asia, hai công ty dự kiến cùng đầu tư 6,3 tỷ USD, tương đương khoảng 166,3 nghìn tỷ đồng, cho dự án. Sony sẽ nắm 60% liên doanh, trong khi TSMC sở hữu 40%. Quy mô đầu tư này tương đương khoảng 3 lần tổng lợi nhuận mà mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh của Sony đạt được trong năm tài chính vừa qua.

Thông tin về liên doanh giữa Sony và TSMC thực tế đã xuất hiện từ tháng 5, khi hai công ty mới đạt được thỏa thuận cơ bản. Tuy nhiên, báo cáo mới của Nikkei Asia đã hé lộ thêm một chi tiết đáng chú ý: liên doanh được kỳ vọng sẽ cung cấp "cảm biến camera hiệu năng cao cho iPhone" của Apple.

Sony vốn đã cung cấp cảm biến hình ảnh cho Apple trong nhiều năm. Tuy nhiên, thông tin này đáng chú ý khi đặt cạnh một số báo cáo xuất hiện vào năm ngoái, theo đó Apple và Samsung từng công bố một cơ sở tại Mỹ để phát triển công nghệ sản xuất chip mới, trong đó có cảm biến hình ảnh ba lớp được đồn đoán dành cho iPhone.

Hiện chưa rõ Apple sẽ sử dụng các cảm biến này như thế nào nếu kế hoạch trở thành hiện thực. Apple có thể sử dụng đồng thời cảm biến được phát triển cùng Samsung và cảm biến do Sony, TSMC sản xuất cho những cụm camera khác nhau trên cùng một mẫu iPhone. Một khả năng khác là các cảm biến sẽ được sử dụng trên những mẫu iPhone khác nhau. Việc smartphone sử dụng cảm biến từ nhiều nhà sản xuất cho các camera khác nhau cũng không phải điều bất thường.

Sony hiện là một trong những nhà cung cấp cảm biến hình ảnh lớn nhất thế giới. Mảng Imaging & Sensing Solutions (I&SS) của công ty có lợi nhuận cao, đồng thời Sony đang nắm hơn một nửa thị trường cảm biến hình ảnh CMOS toàn cầu.

Hợp tác với TSMC được Sony định hướng nhằm củng cố vị thế trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh. Khi công bố thỏa thuận hồi tháng 5, ông Shinji Sashida, Chủ tịch kiêm CEO Sony Semiconductor Solutions Corporation, cho biết hai công ty đang đưa mối quan hệ hợp tác lâu năm sang một giai đoạn mới.

Theo ông Sashida, liên doanh sẽ kết hợp thế mạnh của Sony và TSMC để thúc đẩy công nghệ cũng như hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh thế hệ mới. Sony cũng muốn tăng cường hoạt động kinh doanh với trọng tâm là các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời hướng tới việc tạo ra những thị trường mới thông qua các ý tưởng và công nghệ khác biệt.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường cảm biến hình ảnh di động đã trải qua vài năm tương đối ít thay đổi. Những tiến bộ gần đây trong công nghệ LOFIC đang khiến lĩnh vực này trở nên đáng chú ý hơn.

LOFIC có thể mang lại chất lượng hình ảnh và dải tương phản động cao. Trong những điều kiện phù hợp, cảm biến sử dụng công nghệ này có thể tạo ra chất lượng hình ảnh và dải tương phản động được đánh giá là có thể cạnh tranh với camera sử dụng cảm biến lớn hơn đáng kể.

Sony hiện cũng đang phát triển một cảm biến LOFIC. Công ty được cho là có thể sử dụng công nghệ này trên các thiết bị mới, trong đó có khả năng liên quan đến cảm biến của DJI Osmo Pocket 4P.

Thời điểm Apple đưa công nghệ tương tự vào camera iPhone hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, nếu Apple thực sự sử dụng cảm biến thế hệ mới do Sony và TSMC phát triển, công nghệ này có thể tạo ra thay đổi đáng kể đối với chất lượng ảnh và video trên những thế hệ iPhone trong tương lai.