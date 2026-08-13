Cảnh giác trước trào lưu AI “Tôi là trưởng thôn” trên mạng xã hội

Phần lớn người tham gia trào lưu nhằm mục đích giải trí, sáng tạo nội dung và không có động cơ xấu. Tuy nhiên, trong thời điểm tỉnh Quảng Ninh đang triển khai các bước chuẩn bị tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, những hình ảnh được tạo dựng bằng AI nếu không được chú thích, kiểm chứng rõ ràng rất dễ khiến người tiếp nhận hiểu nhầm là thông tin chính thức về nhân sự hoặc hoạt động bầu cử tại địa phương.



Bầu cử trưởng thôn, khu phố là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, thông tin liên quan đến nhân sự, thời gian, địa điểm, quy trình bầu cử cần được người dân tiếp nhận từ các nguồn thông tin chính thống của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan chức năng địa phương.



Trong môi trường số, một hình ảnh được tạo bằng AI có thể được hàng nghìn người tiếp cận chỉ trong thời gian ngắn. Khi được đặt trong bối cảnh nhạy cảm như công tác bầu cử, một nội dung ban đầu chỉ mang tính giải trí cũng có thể bị hiểu sai hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán thông tin giả.



Do đó, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “Dừng lại - Kiểm chứng - Rồi mới chia sẻ”; không vội tin, không vội bình luận, không vội phát tán những nội dung chưa được xác thực. Mỗi người dân cần chủ động nâng cao kỹ năng số, hình thành thói quen kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; đồng thời sử dụng AI đúng mục đích, có trách nhiệm, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.