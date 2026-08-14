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Hàn Quốc giữ ngôi đầu thị trường chip nhớ NAND

| | Kinh tế số

Tại Seoul, ổ cứng thể rắn dành cho doanh nghiệp (eSSD) chiếm 48% tổng lượng chip NAND xuất xưởng trong quý 2, tăng mạnh so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc giữ ngôi đầu thị trường chip nhớ NAND- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Samsung Electronics và SK hynix tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu thị trường chip nhớ NAND toàn cầu trong quý II/2026, trong khi Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) của Trung Quốc lần đầu vượt Kioxia của Nhật Bản để vươn lên vị trí thứ ba về sản lượng xuất xưởng.

Tại Seoul, ổ cứng thể rắn dành cho doanh nghiệp (eSSD) chiếm 48% tổng lượng chip NAND xuất xưởng trong quý II, tăng mạnh so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu lưu trữ máy chủ phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh trọng tâm ứng dụng AI đang chuyển dần từ huấn luyện sang suy luận.

Samsung Electronics dẫn đầu với thị phần 25%, tiếp theo là SK hynix với 22%. Thị phần của Samsung giảm từ 32% trong quý trước do tập đoàn ưu tiên năng lực sản xuất DRAM có lợi nhuận cao trong bối cảnh công suất hạn chế. Trong khi đó, lượng NAND xuất xưởng của Solidigm, công ty con của SK Hynix, tăng 40% so với quý trước.

YMTC chiếm 14% thị phần, với lượng xuất xưởng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và 5% so với quý trước, qua đó lần đầu vượt Kioxia để đứng thứ ba. YMTC đang sản xuất hàng loạt NAND 3D 267 lớp và phát triển công nghệ NAND trên 300 lớp.

Kioxia, doanh nghiệp đứng thứ ba trong quý trước, có hơn 30% lượng xuất xưởng dành cho máy chủ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm hơn YMTC do nhu cầu của khách hàng giảm trong bối cảnh giá máy chủ tăng. Micron cũng lọt vào nhóm 5 nhà cung cấp lớn nhất xét theo sản lượng.

Counterpoint Research lưu ý thứ hạng về sản lượng không phản ánh hoàn toàn thứ hạng về doanh thu. YMTC đứng thứ ba về sản lượng nhưng chỉ đứng thứ năm về doanh thu do tỷ trọng sản phẩm eSSD dành cho trung tâm dữ liệu còn thấp. Doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến đẩy mạnh eSSD trong nửa cuối năm nay nhằm củng cố vị trí trên thị trường NAND.

eSSD dành cho máy chủ được dự báo sẽ chiếm hơn một nửa tổng lượng NAND xuất xưởng trong năm nay, trong khi nguồn cung các sản phẩm tiêu dùng tiếp tục chịu sức ép và giá bán bình quân tăng lên mức cao kỷ lục.

Theo Nhật Hưng

Thời báo VTV

Từ Khóa:
chip

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