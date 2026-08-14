9.000 lượt dùng Chatbot AI hỗ trợ kê khai thuế





Từ ngày 30/7, Cục Thuế bắt đầu triển khai ứng dụng Chatbot AI tích hợp trên ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Chỉ sau 2 tuần vận hành, hệ thống đã ghi nhận 9.000 lượt sử dụng. Điều đáng chú ý là nhiều hộ kinh doanh vốn không am hiểu quy định thuế vẫn có thể tự kê khai ngay trên điện thoại, nhờ được trí tuệ nhân tạo hướng dẫn từng bước.

Trước đây, mỗi khi đến kỳ kê khai thuế, nhiều hộ kinh doanh thường phải hỏi cán bộ thuế hoặc nhờ người khác hỗ trợ vì không biết bắt đầu từ đâu. Giờ đây, ngay trên ứng dụng eTax Mobile, Chatbot AI như một trợ lý ảo thực thụ, hướng dẫn và dẫn dắt từng bước kê khai ngay trên điện thoại.

Chỉ cần nhập: "Tôi muốn kê khai thuế", Chatbot AI sẽ lần lượt đặt những câu hỏi cần thiết như doanh thu bao nhiêu, kê khai mới hay kê khai bổ sung, kê khai cho quý nào...

Trợ lý AI giúp hộ kinh doanh bớt lo thủ tục kê khai thuế

Chị Hoàng Thị Thu Vân, một người mới ra kinh doanh chỉ cần trả lời theo câu hỏi của Chatbot AI. Khi có đủ thông tin, Chatbot sẽ tự động gợi ý nội dung tờ khai để chị kiểm tra và thực hiện.

"Ứng dụng tự động đã hỗ trợ cho tôi cần phải kê khai như thế nào hướng dẫn rất chi tiết. Do vậy, khi tôi thao tác nó nhanh, tiện lợi cho hộ kinh doanh chúng tôi. Không mất quá nhiều thời gian, đây là bước cải tiến rất là hiệu quả", chị Vân chia sẻ.

Với những người lần đầu thực hiện kê khai, đây có thể là cách tiếp cận đơn giản hơn: Không cần nhớ tên biểu mẫu, không cần biết chính xác phải bắt đầu từ đâu, chỉ cần trả lời lần lượt những câu hỏi mà hệ thống đưa ra.

Theo Cục Thuế, chỉ sau khoảng 2 tuần thử nghiệm, Chatbot AI đã hỗ trợ 9.000 lượt hộ kinh doanh kê khai thuế trên eTax Mobile. Con số này cho thấy nhu cầu được hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu là rất lớn. Bởi với nhiều hộ kinh doanh, khó khăn không phải là không muốn thực hiện nghĩa vụ thuế, mà chưa biết phải kê khai như thế nào.

Bà Trần Thị Xuân - Ban Chuyển đổi Số, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: "Với những người nộp thuế mới ra kinh doanh rất phù hợp. Bởi vì họ vẫn còn lúng túng trong việc kê khai thì Chatbot cứ hỏi người nộp thuế đến đâu, người nộp thuế cứ trả lời đến đấy. Chatbot chỉ hỏi những thông tin còn thiếu và người nộp thuế sẽ theo hướng dẫn để điền thông tin".

Từ một thao tác trên điện thoại, chuyển đổi số trong ngành thuế đang từng bước trở nên gần gũi hơn với từng hộ kinh doanh. Để việc kê khai thuế không còn là câu chuyện phải đi hỏi, phải nhờ, mà có thể tự làm, tự hiểu và tự thực hiện.