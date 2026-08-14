FPT và SAP cùng doanh nghiệp tăng tốc trong mọi quyết định kinh doanh

Tại sự kiện "Transforming Wood Manufacturing with SAP GROW Fast & Business AI", FPT và SAP giới thiệu cách tiếp cận ERP Cloud kết hợp Business AI, hướng tới giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quản trị, kết nối dữ liệu và nâng cao tốc độ ra quyết định.

Sự kiện thu hút số lượng lớn doanh nghiệp ngành gỗ đến từ các hiệp hội Gỗ hàng đầu Việt Nam tham dự. Hội thảo tập trung vào tháo gỡ bài toán đặc thù của doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ, khai thác dữ liệu phục vụ điều hành nhanh chóng và tích hợp Business AI để tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định kinh doanh.

Lời giải cho bài toán tăng trưởng và quản trị phức tạp của ngành Gỗ

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 05 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt khoảng 7,12 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, cho thấy nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm vẫn duy trì ở mức cao.

Cùng với những cơ hội phát triển mới, doanh nghiệp đang phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu chuỗi cung ứng, phát triển bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, EUDR. Đồng thời, đặc thù của ngành Gỗ với sản xuất theo đơn hàng, định mức nguyên vật liệu biến động, tỷ lệ hao hụt phụ thuộc chủng loại gỗ và dữ liệu phân tán giữa văn phòng và nhà xưởng khiến việc chuẩn hóa quản trị trở thành một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp.

Trong thực tế, hiện nay việc triển khai hệ thống ERP thường gặp khó khăn do thiếu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, phạm vi triển khai quá lớn ngay từ đầu, thời gian triển khai kéo dài và khó tạo ra giá trị đủ sớm để duy trì cam kết đầu tư.

Theo đại diện SAP Việt Nam, với hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam và hơn 800 doanh nghiệp đang vận hành trên nền tảng SAP, SAP đang mở rộng các gói giải pháp phù hợp hơn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nền tảng quản trị hiện đại với lộ trình triển khai linh hoạt. "Với ngành Gỗ, bài toán đặt ra là làm thế nào để tăng trưởng nhanh nhưng vẫn kiểm soát chi phí vận hành và duy trì lợi thế cạnh tranh. SAP hướng tới mô hình ‘autonomous enterprise’ – doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu, tự động hóa và AI, qua đó hỗ trợ con người giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản trị", bà Hoàng Thu Quỳnh - Giám đốc Kinh doanh SAP Việt Nam chia sẻ.

Ông Chu Mạnh Hướng - đại diện FPT nhấn mạnh đặc thù và nhu cầu ngành Gỗ nói riêng và sản xuất nói chung trong triển khai ERP

Theo ông Chu Mạnh Hướng - Giám đốc Tư vấn Khối Doanh nghiệp, FPT IS, Tập đoàn FPT, điều doanh nghiệp ngành Gỗ cần hiện nay không chỉ là một hệ thống ERP mới mà là một lộ trình chuyển đổi đủ thực tế để có thể triển khai tinh gọn, đảm bảo vận hành liên tục và sớm tạo ra giá trị thực tiễn.

Theo đó, chuyên gia FPT giới thiệu bộ giải pháp SAP GROW Fast – "bộ não" quản trị số giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu và điều hành xuyên suốt từ kinh doanh đến sản xuất. Bộ giải pháp cho phép doanh nghiệp ứng dụng nhanh trong khoảng 3 tháng, phạm vi - thời gian triển khai - chi phí hoạch định được từ trước.

Đối với ngành Gỗ, SAP GROW Fast kết nối xuyên suốt các khâu từ báo giá, đơn hàng, định mức nguyên vật liệu, sản xuất, kho vận đến tài chính - kế toán. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí theo từng đơn hàng, theo dõi mức tiêu hao và hiệu quả sản xuất, đồng thời có dữ liệu kịp thời để tăng tốc ra quyết định kinh doanh. Việc quản lý tập trung dữ liệu nguyên liệu và quá trình sản xuất cũng tạo cơ sở để doanh nghiệp minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp và đáp ứng các yêu cầu quốc tế như EUDR.

Bên cạnh đó, nền tảng đám mây của SAP cho phép doanh nghiệp tiếp cận các tính năng AI và những cải tiến mới theo từng giai đoạn, tạo tiền đề nâng cao năng lực phân tích, tự động hóa và điều hành trong tương lai.

Business AI trong quy trình vận hành doanh nghiệp

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là việc ứng dụng Business AI và trợ lý AI Joule trong môi trường ERP Cloud. Nếu trước đây ERP chủ yếu đóng vai trò ghi nhận và tổng hợp dữ liệu, thì Business AI giúp mở rộng vai trò của hệ thống quản trị sang hỗ trợ phân tích dữ liệu, tự động hóa các tác vụ nghiệp vụ và cung cấp thông tin theo thời gian thực cho người dùng vận hành.

Chuyên gia từ SAP chia sẻ chi tiết về Business AI và những điểm mạnh đột phá khi tích hợp AI vào quy trình vận hành

Bà Hương Đào - Chuyên gia Tư vấn Giải pháp AI & Data, SAP Việt Nam cho biết điểm khác biệt của Business AI nằm ở việc AI được tích hợp trực tiếp vào các quy trình vận hành cốt lõi thay vì hoạt động như một công cụ tách biệt, giúp doanh nghiệp giảm thao tác thủ công, tăng khả năng truy cập dữ liệu quản trị, từ đó rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao khả năng phối hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp, hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh hơn trong môi trường sản xuất có nhiều biến động như ngành Gỗ.

Chuyên gia FPT phân tích, đề xuất lộ trình triển khai ERP tối ưu cho doanh nghiệp ngành đặc thù

Đồng hành cùng các doanh nghiệp ngành Gỗ trong hành trình chuyển đổi, chuyên gia FPT cũng FPT giới thiệu hệ sinh thái Made by FPT gồm các giải pháp tự động hóa quy trình, quản trị tài liệu số, quản trị nhân sự, phân tích dữ liệu điều hành và quản lý ESG, giúp doanh nghiệp từng bước hoàn thiện năng lực quản trị toàn diện trên cùng một kiến trúc chuyển đổi số thống nhất. Các giải pháp số hóa quy trình và phê duyệt tập trung tích hợp với SAP có thể số hóa các luồng phê duyệt giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch và cập nhật theo thời gian thực, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát vận hành và rút ngắn thời gian xử lý công việc, giúp doanh nghiệp từng bước hoàn thiện năng lực quản trị toàn diện trên cùng một kiến trúc chuyển đổi số thống nhất.

Trên vai trò là đối tác cao cấp của SAP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, FPT đã triển khai thành công dự án ERP và chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực trọng điểm từ nông nghiệp, sản xuất… Theo đó, FPT cùng SAP đúc kết phát triển giải pháp The Next AI ERP - kết hợp hiệu quả know-how bài toán ngành, bộ giải pháp lõi SAP GROW Fast với hệ sinh thái Made by FPT, giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, tăng tốc ra quyết định kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế.