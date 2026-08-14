Doanh thu và lợi nhuận hoạt động của LG Electronics bứt phá trong quý II/2026

Doanh thu và lợi nhuận hoạt động quý II đều đạt mức cao nhất trong lịch sử công ty so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 147%.

Bất chấp những bất ổn kéo dài về kinh tế vĩ mô và địa chính trị, năng lực cạnh tranh của mảng Giải pháp Điện tử Gia dụng, vốn đang giữ vị thế dẫn đầu trong ngành, tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng vững chắc. Cùng với hiệu ứng tích cực từ các sự kiện thể thao lớn, đà tăng trưởng ổn định của mảng Giải pháp Xe hơi cũng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu chung của LG.

Doanh thu B2B trong quý II đạt 6,50 nghìn tỷ KRW, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36% tổng doanh thu toàn công ty (không bao gồm doanh thu của LG Innotek). Trong khi đó, mảng kinh doanh thuê bao, bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận doanh thu 660 tỷ KRW, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Mảng Giải pháp Điện tử Gia dụng (HS)

Mảng Giải pháp Điện tử Gia dụng ghi nhận doanh thu 7,08 nghìn tỷ KRW và lợi nhuận hoạt động 686 tỷ KRW. Đây là lần đầu tiên doanh thu hàng quý của mảng này vượt mốc 7 nghìn tỷ KRW, trong khi biên lợi nhuận hoạt động duy trì ở mức xấp xỉ 10% trong quý thứ hai liên tiếp.

Kết quả tích cực này đến từ chiến lược kép của LG, đồng thời hướng đến phân khúc cao cấp và phân khúc phổ thông, kết hợp với nỗ lực tối ưu cấu trúc chi phí, chuỗi cung ứng và hiệu ứng từ khoản hoàn thuế quan tại Mỹ. Mảng kinh doanh thuê bao, với nguồn doanh thu dịch vụ phát sinh đều đặn sau điểm bán, tiếp tục đóng góp vào sự ổn định trong cơ cấu lợi nhuận của mảng HS.

Trong quý III, trước dự báo nhu cầu thị trường có thể chững lại trong ngắn hạn, LG sẽ củng cố đà tăng trưởng bằng cách tập trung vào các thị trường trọng điểm thuộc nhóm Global South, nơi nhu cầu vẫn duy trì tương đối ổn định. Công ty cũng sẽ tiếp tục cải thiện cơ cấu hoạt động nhằm bảo đảm khả năng sinh lời, đồng thời bắt đầu vận hành toàn diện mảng kinh doanh bộ truyền động robot.

Mảng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông (MS)

Mảng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông ghi nhận doanh thu 5,11 nghìn tỷ KRW và lợi nhuận hoạt động 219 tỷ KRW. Doanh số TV cao cấp, bao gồm các dòng OLED và QNED, tiếp tục tăng trưởng ổn định, song song với đà tăng trưởng tại các thị trường Global South. Bên cạnh đó, nền tảng webOS, một mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao, cũng tiếp tục phát triển.

Trong quý III, LG đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện cấu trúc chi phí và hiệu quả vận hành, gia tăng doanh số sản phẩm cao cấp và phát triển hơn nữa mảng kinh doanh nền tảng webOS.

Mảng Giải pháp Xe hơi (VS)

Mảng Giải pháp Xe hơi hiện trở thành một mảng kinh doanh B2B mang lại dòng tiền ổn định của LG, ghi nhận doanh thu 3,03 nghìn tỷ KRW và lợi nhuận hoạt động 191 tỷ KRW. Cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động đều đạt mức cao nhất từng ghi nhận trong quý II.

Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh thu của mảng VS vượt mốc 3 nghìn tỷ KRW, trong khi biên lợi nhuận hoạt động duy trì trên 6%. Trong quý III, mảng VS sẽ tiếp tục duy trì định hướng tăng trưởng gắn với khả năng sinh lời, thông qua việc chuyển hóa nguồn đơn hàng dài hạn thành doanh thu, cải thiện danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả vận hành.

Mảng Giải pháp Không khí (ES)

Mảng Giải pháp Không khí ghi nhận doanh thu 2,73 nghìn tỷ KRW và lợi nhuận hoạt động 236 tỷ KRW. Doanh thu tăng nhờ doanh số điều hòa không khí tại các thị trường quốc tế được mở rộng, trong khi mảng này tiếp tục duy trì khả năng sinh lời vững chắc với biên lợi nhuận hoạt động đạt 8,6%.

Trong quý III, LG sẽ thúc đẩy tăng trưởng thông qua các giải pháp thân thiện với môi trường, hiệu suất cao và được phát triển phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Mảng kinh doanh HVAC của LG cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào giải pháp làm mát cho trung tâm dữ liệu AI (AIDC). Đáng chú ý, Thiết bị phân phối chất làm mát 600kW (Coolant Distribution Unit – CDU) do LG tự phát triển đã đạt chứng nhận xác thực hạ tầng AI từ NVIDIA, đáp ứng hơn 100 tiêu chí đánh giá kỹ thuật về hiệu suất làm mát, độ tin cậy và khả năng vận hành liên tục. Kết quả này góp phần củng cố năng lực công nghệ của LG trong lĩnh vực làm mát chất lỏng cho trung tâm dữ liệu AI, đồng thời tạo nền tảng để công ty mở rộng cơ hội kinh doanh trong chuỗi cung ứng AIDC toàn cầu.