Anthropic thông báo "ký tên" vào văn bản do Claude AI tạo ra, người dùng nổi giận

Anthropic vừa quyết định để Claude “ký tên” vào những văn bản do AI tạo ra, nhưng một bộ phận người dùng lại không hài lòng. Lý do không nằm ở chất lượng câu trả lời, mà ở việc dấu hiệu này có thể khiến người khác nhận ra họ đã sử dụng AI trong công việc hoặc học tập.

Theo chính sách mới, Anthropic sẽ chèn một watermark vô hình vào văn bản do Claude tạo ra. Dấu hiệu này được thiết kế để máy tính có thể nhận diện, trong khi người đọc bình thường không nhìn thấy. Động thái được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu minh bạch nội dung AI theo Bộ quy tắc về tính minh bạch của EU AI Act.

Phản ứng từ cộng đồng người dùng không mấy êm đềm. Trên Reddit, làn sóng phàn nàn nổ ra ngay sau khi thông tin được lan truyền. Một tài khoản tên visionode, mới lập chưa đầy ba tuần, đăng bài mô tả chính sách này như một âm mưu trừng phạt người dùng bình thường. Theo lập luận của tài khoản này, những người tinh vi hoàn toàn có thể "rửa" dấu watermark bằng cách chỉnh sửa lại qua các công cụ AI khác, trong khi người dùng thông thường sẽ bị lộ.

"Ai sẽ bị bắt? Chính bạn. Học sinh nhờ AI sắp xếp lại đoạn văn. Nhà báo nhờ AI tóm tắt tài liệu dài hai trăm trang. Người viết bị bí ý tưởng và nhờ AI gợi ý từ đồng nghĩa. Những người đó sẽ mang một hình xăm kỹ thuật số trên trán."

Một tài khoản khác gọi thẳng watermark là "vô đạo đức" và "đáng ghê tởm", lập luận rằng người dùng mới là người thực sự làm ra sản phẩm vì họ đã bỏ công đưa ra yêu cầu, bối cảnh và hàng loạt chỉnh sửa, còn Claude chỉ là công cụ hỗ trợ. "Nếu Claude bắt đầu đóng dấu lên code hay bất cứ thứ gì nó tạo ra, thì rốt cuộc nó đang nhận công cho cái gì?"

Tuy nhiên, nhìn vào phản ứng của phần lớn cộng đồng, làn sóng phẫn nộ này nhanh chóng bị phản bác. Nhiều người dùng khác chỉ ra rằng watermark không "nhận công" thay cho Claude, mà đơn giản là để hệ thống máy tính biết đoạn văn đó có nguồn gốc từ AI. Một người dùng viết thẳng: "Lý do duy nhất để phản đối điều này là vì bạn muốn nói dối người khác." Người dùng khác lại nhắc nhở tác giả bài viết phê phán hãy "hít thở sâu vào."

Đáng chú ý hơn, nhiều bình luận chỉ ra rằng những trường hợp mà nhóm phản đối lo ngại, cụ thể là học sinh dán nguyên văn bài Claude vào bài luận, hay nhà báo copy-paste tóm tắt của AI thẳng vào bài báo, thực chất là những hành vi đã vi phạm đạo đức học thuật và nghề nghiệp ngay cả khi không có watermark. Nếu ai đó thực sự chỉ dùng AI để tham khảo, gợi ý hoặc hỗ trợ rồi tự viết lại, thì watermark không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào.

Dù vậy, phản ứng chung trong các cuộc thảo luận được dẫn lại vẫn nghiêng về phía ủng hộ watermark. Một lập luận được đưa ra khá thẳng thắn: nếu nội dung AI có thể gây ra rủi ro trong một số hoàn cảnh, việc có cách nhận diện nó là điều hợp lý.

Vì thế, sự giận dữ xung quanh “chữ ký” mới của Claude thực chất đang phản ánh một cuộc tranh luận lớn hơn. Nếu người dùng chỉ coi AI là một công cụ hỗ trợ, họ có lý do gì để lo sợ việc công cụ đó để lại dấu vết? Và ngược lại, nếu AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình tạo nội dung, liệu việc xác định đâu là sản phẩm của con người và đâu là sản phẩm của máy có trở thành một yêu cầu bắt buộc?

Với Anthropic, câu trả lời đã bắt đầu được thể hiện ngay trong cách Claude tạo ra nội dung: AI có thể không nói với người dùng rằng nó vừa “ký tên”, nhưng dấu vết vẫn có thể nằm lại trong những gì nó tạo ra.