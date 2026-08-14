Cảnh báo nguy cơ từ thiết bị bay không người lái

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), việc sử dụng UAV không đúng quy định, đặc biệt tại khu vực cảng hàng không, sân bay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2025, cả nước ghi nhận 34 vụ UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay tại các cảng hàng không, sân bay thuộc Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định và TPHCM. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục xảy ra 17 vụ tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TPHCM.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh nêu rõ, theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân sở hữu và sử dụng UAV phải thực hiện đầy đủ việc đăng ký phương tiện, đồng thời xin cấp phép bay trước khi tổ chức hoạt động. Việc đã đăng ký UAV không đồng nghĩa với việc được phép bay; UAV chỉ được hoạt động khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và phải tuân thủ đúng phạm vi, khu vực, thời gian, độ cao ghi trong giấy phép.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho rằng, sự cố UAV xuất hiện trái phép tại khu vực Cảng hàng không cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi vụ việc này không chỉ dưới góc độ an toàn hàng không mà còn liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, quản lý và bảo vệ vùng trời quốc gia.

Theo đại biểu An, UAV ngày càng phổ biến, nhỏ hơn, rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn thì phương thức quản lý cũng phải thay đổi tương ứng. Vì nếu xuất hiện không đúng nơi, đúng thời điểm, UAV có thể gây ra hậu quả rất lớn về an toàn, kinh tế, giao thông và đời sống của hàng chục nghìn hành khách. Cần phải quản lý từ gốc, khâu sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu đến đăng ký và sử dụng UAV.

Ông An tiếp tục đề nghị giữ các hoạt động có nguy cơ tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong “Phụ lục IV của Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” mà Quốc hội đang cho ý kiến, xem xét thông qua.

Còn luật sư Nguyễn Văn Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Sau mỗi sự cố cụ thể, nếu chỉ phát hiện và xử lý thiết bị thì chưa đủ mà quan trọng hơn là phải nhanh chóng xác định và truy trách nhiệm người điều khiển, chủ sở hữu để có chế tài xử phạt thích hợp. Cần siết quản lý ngay từ khâu đăng ký, định danh thiết bị, xác lập thông tin chủ sở hữu và người điều khiển. Dữ liệu này cần được lưu trữ để cơ quan chức năng có thể nhanh chóng truy xuất nguồn gốc, xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Theo luật sư Hùng, để tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự việc liên quan đến UAV/drone tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của cảng hàng không, cần bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt hành chính và hình sự đủ mạnh đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái.