Việt Nam dự kiến có tuyến đường sắt dài 50km kết nối vùng đất “đệ nhất danh trà” với Thủ đô Hà Nội

Ngày 13/8, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc để nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, nghiên cứu quy hoạch, phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm tỉnh Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội là mong muốn, khát vọng lớn của tỉnh.

Cùng với các tuyến giao thông đường bộ chiến lược, nếu được đầu tư, tuyến đường sắt sẽ trở thành tuyến giao thông xương sống, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, mở rộng không gian đô thị, nâng cao năng lực kết nối của Thái Nguyên với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện các phương án, từng bước hiện thực hóa dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm và quy hoạch điều chỉnh của tỉnh Thái Nguyên về mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Thủ đô Hà Nội, với chiều dài khoảng 50 km.

Theo phương án nghiên cứu, dự án không chỉ nâng cao năng lực kết nối giao thông, mà còn tạo động lực hình thành các khu vực đô thị mới, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến, đồng thời hỗ trợ thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt kết nối Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của tỉnh, góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng nhu cầu vận tải, phương án tuyến, công năng khai thác, khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả đầu tư; đồng thời nghiên cứu phương án phân kỳ, phân giai đoạn đầu tư phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy tại buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Cho ý kiến vào nội dung buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho rằng, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối Thái Nguyên với Hà Nội là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh nghiên cứu kỹ cách thức triển khai, công năng khai thác và phương án đầu tư; đồng thời chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định rõ trách nhiệm đầu tư, cơ chế huy động nguồn lực, phương án tổ chức vận hành, khai thác sau đầu tư, từ đó triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, việc nghiên cứu, triển khai tuyến đường sắt kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội là yêu cầu tất yếu, đồng thời phải bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, xác định rõ lộ trình và tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ. Ông Trịnh Xuân Trường khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các bước theo quy định, với quyết tâm cao đưa dự án trở thành hiện thực.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trong năm 2026 hoàn thiện việc bổ sung quy hoạch, tạo cơ sở để trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 khởi công tuyến đường sắt.