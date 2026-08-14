Sau hơn 1 tháng tăng gấp đôi mức phạt lấn chiếm vỉa hè, Công an Hà Nội công bố các khu vực sẽ tăng cường giám sát 'phạt nguội' thời gian tới

Từ ngày 01/7/2026, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội được tăng gấp đôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Theo Công an Thành phố Hà Nội, 3 hành vi vi phạm phổ biến sẽ áp dụng mức xử phạt mới gồm:

- Sử dụng trái phép lòng đường, hè phố: phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường: phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè: phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiếp tục thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông

Theo Công an Thành phố Hà Nội, trong thời gian 01 tuần (từ 03/8/2026 đến 09/8/2026), đơn vị đã ghi nhận 2.076 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh "phạt nguội". Trong đó, 178 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI; 1.898 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 99 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố chiếm 88 trường hợp.

Một số địa bàn vẫn ghi nhận nhiều vi phạm về trật tự đô thị phổ biến, như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám (118 trường hợp), Hoàn Kiếm (96 trường hợp), Sơn Tây (51 trường hợp), Hà Đông (45 trường hợp), Phú Thượng (42 trường hợp), Bạch Mai (38 trường hợp), Từ Liêm (37 trường hợp) và Phúc Lợi (36 trường hợp).

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm cao để giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Vành đai III, tập trung tại các phường: Yên Sở, Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Hòa...

Đồng thời, Công an Thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi giám sát trên tuyến Vành đai I, gồm các phường: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy...

Một số hình ảnh vi phạm

Trong thời gian từ 03/8 đến 09/8/2026, hệ thống UAV đã ghi nhận 60 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Vành đai I. Trong đó, 04 trường hợp đã được xử phạt với tổng số tiền 2.700.000 đồng; 56 trường hợp đang được xác minh để xử lý "phạt nguội" theo quy định.

Trước số 72 Cầu Diễn, phường Phú Diễn – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa. Ảnh: CAHN

Tại ngã ba Tân Xuân, phường Đông Ngạc – Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để rửa xe. Ảnh: CAHN

Trước số 76 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa. Ảnh: CAHN

Tại trước số 461 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy – Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: CAHN

Trước số 143 Hồ Tùng Mậu, phường Từ Liêm – Sử dụng trái phép lòng đường để sửa chữa phương tiện.Ảnh: CAHN



