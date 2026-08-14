Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ngãi đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, không để mất vốn kéo dài

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Quảng Ngãi đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, không để mất vốn kéo dài- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (đội mũ cối) kiểm tra tiến độ dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong. Ảnh: TT.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, mục tiêu đến ngày 31/8, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi phải cao hơn mức bình quân chung cả nước; đến 31/12/2026 giải ngân 100% vốn kéo dài và đến 31/1/2027 hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả giải ngân các dự án được giao. Đáng chú ý, đến ngày 23/7, vốn kéo dài mới giải ngân đạt 18,2% kế hoạch, do đó tỉnh yêu cầu kiên quyết không để mất vốn.

Các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, tuần, tháng và quý; chủ động đề xuất điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, không để dồn hồ sơ vào cuối năm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và thường xuyên cập nhật, công khai kết quả giải ngân.

Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn năm 2026, gồm vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài và vốn kéo dài; đồng thời phối hợp các đơn vị tham mưu phân bổ vốn vay lại cho các dự án ODA.

Theo Bá Tứ

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
Quảng Ngãi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện địa phương duy nhất ghi nhận thu hút FDI vượt mốc 10 tỷ USD trong 7 tháng 2026

Lộ diện địa phương duy nhất ghi nhận thu hút FDI vượt mốc 10 tỷ USD trong 7 tháng 2026 Nổi bật

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh kiến nghị: Doanh nghiệp không nên phải làm lại toàn bộ hồ sơ khi chính sách thay đổi

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh kiến nghị: Doanh nghiệp không nên phải làm lại toàn bộ hồ sơ khi chính sách thay đổi Nổi bật

Hiện trạng 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc

Hiện trạng 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc

08:45 , 14/08/2026
Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'

08:14 , 14/08/2026
Nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” chi phí tuân thủ

Nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” chi phí tuân thủ

07:44 , 14/08/2026
Từ 1/9, hỗ trợ tới 10 triệu đồng khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông

Từ 1/9, hỗ trợ tới 10 triệu đồng khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông

07:13 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên