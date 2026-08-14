Quảng Ngãi đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, không để mất vốn kéo dài

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (đội mũ cối) kiểm tra tiến độ dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong. Ảnh: TT.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, mục tiêu đến ngày 31/8, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi phải cao hơn mức bình quân chung cả nước; đến 31/12/2026 giải ngân 100% vốn kéo dài và đến 31/1/2027 hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả giải ngân các dự án được giao. Đáng chú ý, đến ngày 23/7, vốn kéo dài mới giải ngân đạt 18,2% kế hoạch, do đó tỉnh yêu cầu kiên quyết không để mất vốn.

Các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, tuần, tháng và quý; chủ động đề xuất điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành, không để dồn hồ sơ vào cuối năm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và thường xuyên cập nhật, công khai kết quả giải ngân.

Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn năm 2026, gồm vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài và vốn kéo dài; đồng thời phối hợp các đơn vị tham mưu phân bổ vốn vay lại cho các dự án ODA.