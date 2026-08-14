Hiện trạng 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều hạng mục tại khu tập thể đã hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Mái ngói, trần và tường nhà xuống cấp, trong khi không gian sinh hoạt tại một số căn hộ khá chật hẹp. Có hộ không có bếp hoặc nhà vệ sinh riêng nên phải tận dụng hành lang làm nơi nấu nướng, sinh hoạt.