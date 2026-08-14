Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'

Điểm nhấn khác trong phương án kiến trúc là hình ảnh “dải lụa Hà Đông” - một biểu tượng gắn với lịch sử, văn hóa và nghề dệt truyền thống của vùng Hà Đông. Ý tưởng này được đưa vào thiết kế nhằm tạo bản sắc riêng cho công trình, thay vì chỉ đơn thuần là một hạng mục giao thông.