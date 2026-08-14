Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu vượt 4 làn, dài gần 1.000 m tại nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 được thiết kế như một “cánh chim sải bay”, điểm xuyết hình tượng “dải lụa Hà Đông”, hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc mới tại cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 1.

Theo phương án được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 5/5/2026, dự án cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - QL6 được xây dựng theo hướng trực thông trên trục Lê Trọng Tấn - Văn Khê, vượt qua QL6 và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 2.

Công trình có quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang cầu rộng 16 m. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 1.000 m, trong đó phần cầu chính dài khoảng 668 m.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 3.

Cùng với hạng mục cầu vượt, dự án sẽ tổ chức lại giao thông tại khu vực nút giao, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, di dời hạ tầng kỹ thuật và cây xanh. Các hạng mục này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời cải thiện cảnh quan đô thị.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 4.

Không chỉ đảm nhiệm chức năng giao thông, cầu vượt còn được chú trọng về phương án kiến trúc. Theo thiết kế, hình dáng tổng thể công trình được tạo hình theo hình tượng “cánh chim sải bay”, biểu trưng cho sự chuyển động, phát triển và vươn lên của khu vực phía Tây Thủ đô.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 5.

Hệ thống cầu, đường dẫn và các nhánh kết nối được nghiên cứu để vừa bảo đảm tổ chức giao thông, vừa tạo sự hài hòa với không gian đô thị xung quanh.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 6.

Điểm nhấn khác trong phương án kiến trúc là hình ảnh “dải lụa Hà Đông” - một biểu tượng gắn với lịch sử, văn hóa và nghề dệt truyền thống của vùng Hà Đông. Ý tưởng này được đưa vào thiết kế nhằm tạo bản sắc riêng cho công trình, thay vì chỉ đơn thuần là một hạng mục giao thông.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 7.

Phối cảnh cho thấy cầu vượt vươn qua QL6 và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, tạo nên một tổ hợp hạ tầng nhiều tầng tại cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 8.

Phương án chiếu sáng kiến trúc cũng được nghiên cứu để tạo diện mạo hiện đại, tăng khả năng nhận diện công trình vào ban đêm. Không gian cây xanh và cảnh quan được bố trí kết hợp với hệ thống đường dẫn, góp phần cải thiện diện mạo khu vực sau khi dự án hoàn thành.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 9.

Dự án có tổng mức đầu tư 821,622 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội, trong đó riêng chi phí xây dựng hơn 634 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026-2028.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 10.

Hiện những mũi khoan khảo sát địa chất đầu tiên đã được triển khai, mở đầu cho quá trình chuẩn bị xây dựng cây cầu 4 làn, dài gần 1.000m này.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 11.

Trong quá trình thực hiện, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường quản lý chất lượng, giám sát đầu tư, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông và an toàn lao động.

Về chiếc cầu vượt 821 tỷ đồng ở Hà Nội mang dáng 'cánh chim sải bay', lấy cảm hứng từ 'dải lụa Hà Đông'- Ảnh 12.

Dự án cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - QL6 là một trong những công trình được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Theo Lê Khánh

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
cầu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện địa phương duy nhất ghi nhận thu hút FDI vượt mốc 10 tỷ USD trong 7 tháng 2026

Lộ diện địa phương duy nhất ghi nhận thu hút FDI vượt mốc 10 tỷ USD trong 7 tháng 2026 Nổi bật

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh kiến nghị: Doanh nghiệp không nên phải làm lại toàn bộ hồ sơ khi chính sách thay đổi

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh kiến nghị: Doanh nghiệp không nên phải làm lại toàn bộ hồ sơ khi chính sách thay đổi Nổi bật

Nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” chi phí tuân thủ

Nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng: Gỡ “nút thắt” chi phí tuân thủ

07:44 , 14/08/2026
Từ 1/9, hỗ trợ tới 10 triệu đồng khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông

Từ 1/9, hỗ trợ tới 10 triệu đồng khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông

07:13 , 14/08/2026
Giảm giờ làm còn 40-44 giờ/tuần: Không bây giờ thì khi nào?

Giảm giờ làm còn 40-44 giờ/tuần: Không bây giờ thì khi nào?

06:41 , 14/08/2026
Chủ xe ô tô vi phạm 96 lần nhưng không nhận được thông báo: Cục CSGT lý giải

Chủ xe ô tô vi phạm 96 lần nhưng không nhận được thông báo: Cục CSGT lý giải

06:34 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên