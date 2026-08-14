Chủ xe ô tô vi phạm 96 lần nhưng không nhận được thông báo: Cục CSGT lý giải

Ngày 13/8, Cục CSGT thông tin về vụ việc lái xe ô tô biển số 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera A I ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc các phường Việt Trì, Vân Phú…), tỉnh Phú Thọ.

Theo Cục CSGT, với những lần vi phạm hệ thống đều xác định và lực lượng CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe (địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội).

Hệ thống camera giám sát của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận trong tháng 7, xe ô tô mang biển số 29A-647.21 có 21 lần vi phạm tốc độ.

Tuy nhiên, do xe đã qua mua bán, chuyển nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục thu hồi và cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định, nên tài xế không nhận được những thông báo này.

Cục CSGT cũng chỉ ra, chủ xe coi thường pháp luật khi liên tiếp vi phạm khi tham gia giao thông.

Dữ liệu cho thấy trong tháng 7/2026, xe ô tô này đã bị camera trên tuyến ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ. Toàn bộ 21 trường hợp đều xảy ra trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tại các vị trí như khu vực gần đường Lê Lợi mới, ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên, Đồi Sơn Tinh và cổng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Các điểm ghi nhận thuộc phường Vân Phú và phường Việt Trì.

Dữ liệu còn cho thấy mức độ vi phạm không giống nhau. Trong 21 lần, có 15 trường hợp xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h, 4 trường hợp vượt trên 20-35km/h và 2 trường hợp vượt từ 5-10km/h.

Tài xế B. tại cơ quan công an.

Các lỗi xuất hiện liên tục từ ngày 2-30/7, tập trung nhiều vào sáng sớm và cuối chiều, tối. Trong 11 ngày, chiếc xe bị ghi nhận vi phạm, có 7 ngày xuất hiện từ 2 lỗi trở lên. Có những lần camera ghi nhận 2 lỗi chỉ cách nhau vài phút.

Cụ thể, ngày 16/7, xe bị ghi nhận vượt tốc độ lúc 6h21 tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên và tiếp tục vi phạm lúc 6h28 tại Đồi Sơn Tinh. Như vậy, 2 vi phạm chỉ cách nhau 7 phút.

Tối 3/7, 2 lần vi phạm được ghi nhận lúc 19h33 tại cổng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và 19h39 tại khu vực Nguyễn Tất Thành, gần đường Lê Lợi mới, hai lần vi phạm cách nhau 6 phút.

Ngày 23/7, xe tiếp tục có 2 lỗi lúc 18h59 và 19h06, cũng chỉ cách nhau 7 phút. Riêng ngày 23/7, ô tô này bị ghi nhận 3 lần chạy quá tốc độ. Hai trong số đó thuộc nhóm vượt tốc độ quy định trên 20-35km/h, vào lúc 6h45 và 19h06.

Ngày 21/7, ô tô biển số 29A-647.21 cũng xuất hiện 3 lần vi phạm, vào lúc 6h28, 17h34 và 19h, trong đó, lúc 17h34 vượt tốc độ 20-35km/h.

Chiếc ô tô có tới 96 lần vi phạ giao thông.

Nhận thấy sự bất thường, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác minh chủ xe (theo đăng ký xe) đã thực hiện bán phương tiện nhưng không thu hồi biển số, nhiều người mua bán tiếp theo cũng không thực hiện các quy định về chuyển chủ.

Ngày 12/8, qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác định chính xác chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ).

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính đối với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với anh B., lực lượng CSGT còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474.600.000 đồng.