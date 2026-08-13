FPT hợp tác Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới để phát triển các công nghệ AI có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng cao

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; bà Emilie Carrier, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; ông Frederic Laurin, Giám đốc cấp cao về Hợp tác, Viện trí tuệ nhân tạo Mila - Quebec cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và đối tác trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển đất nước, trong đó AI là một trong những công nghệ chiến lược Việt Nam cần tập trung phát triển và từng bước làm chủ. Tinh thần này đang được Chính phủ cụ thể hóa bằng nhiều chính sách quan trọng như Nghị định số 142/2026/NĐ-CP về thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; các Quyết định số 804/QĐ-TTg về dữ liệu phục vụ phát triển AI, 33/2026/QĐ-TTg về hệ thống AI có rủi ro cao, 1528/QĐ-TTg về phát triển nhân lực AI và 21/2026/QĐ-TTg về các công nghệ chiến lược. Đồng thời, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo giai đoạn mới và Chiến lược Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia (AIX), nhằm tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển, ứng dụng và quản trị AI tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng đánh giá việc FPT và Mila tiếp tục mở rộng hợp tác là phù hợp với định hướng phát triển AI của Việt Nam. Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả hai bên đã đạt được trong sáu năm qua, kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần mang lại giải pháp thiết thực giải quyết các bài toán lớn của đất nước, mang lại giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình các quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Quan hệ hợp tác giữa FPT và Mila được thiết lập từ năm 2020, khi FPT trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Mila tại Đông Nam Á trong nghiên cứu AI và thúc đẩy các sáng kiến về AI có trách nhiệm. 162 công trình khoa học được công bố, trong đó 126 công trình tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu thế giới; 80 nhà nghiên cứu trẻ được đào tạo, 5 bằng sáng chế được chấp nhận là các kết quả nổi bật trong hợp tác 2 bên giai đoạn vừa qua.

Trong giai đoạn hợp tác mới, FPT và Mila sẽ mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực AI tiên tiến như mô hình nền tảng, AI tác nhân, AI vật lý, AI phục vụ các bài toán an toàn và an ninh mạng; đồng thời tăng cường trao đổi nhà nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức. Hai bên hướng tới phát triển các công nghệ có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng cao, đưa kết quả nghiên cứu vào giải quyết các bài toán thực tiễn của khu vực công và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, chia sẻ Nghị quyết 57/NQ-TW của Đảng, Quyết định số 1483/QĐ-TTg, Quyết định số 1493/QĐ-TTg đã và đang chắp cánh cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo hành lang để các doanh nghiệp công nghệ chủ động liên kết với trường đại học, viện nghiên cứu, cùng nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi. Ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: “FPT cam kết hành động để góp phần xây dựng một Việt Nam có năng lực công nghệ mạnh, tự chủ công nghệ. Các nghiên cứu của chúng tôi sẽ luôn gắn với thực tiễn, hướng tới những kết quả và sản phẩm cụ thể góp phần giải quyết các bài toán của quốc gia, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo không gian cho các nhà khoa học trẻ phát triển”.

Bà Emilie Carrier, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

Đánh giá về ý nghĩa của quan hệ hợp tác, bà Emilie Carrier, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi đặc biệt tự hào khi FPT trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Mila tại Đông Nam Á từ năm 2020. Sự hợp tác này thể hiện tầm nhìn chung trong việc kết nối năng lực nghiên cứu AI của Canada với ngành công nghệ năng động và nền kinh tế số đang phát triển nhanh của Việt Nam”.

Ông Frederic Laurin, Giám đốc Cấp cao phụ trách Quan hệ đối tác và Phát triển, Mila, chia sẻ: “Khởi đầu từ hoạt động hợp tác nghiên cứu chung, mối quan hệ này đã phát triển thành một nền tảng vững chắc để phát triển nhân tài AI và xây dựng năng lực nghiên cứu. Giai đoạn mới phản ánh nền tảng vững chắc mà hai bên đã cùng nhau xây dựng. Tôi cảm ơn FPT vì tình hữu nghị và sự tin tưởng trong suốt hành trình này, và mong chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau hướng tới hạnh phúc, đổi mới sáng tạo và một tương lai tươi sáng cho Việt Nam và Canada”.

Ngay sau lễ ký kết, FPT và Mila sẽ thành lập nhóm công tác chung để xác định các hướng nghiên cứu ưu tiên, xây dựng lộ trình triển khai, tổ chức chương trình trao đổi nhà nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức. Đây cũng là cơ chế để hai bên từng bước cụ thể hóa bốn nhóm hợp tác thành các chương trình và kết quả đầu ra có thể theo dõi, thay vì dừng ở các định hướng hợp tác chung.

Với vị thế là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT xác định AI là một trong những hướng công nghệ trọng tâm và đầu tư nghiên cứu, phát triển lĩnh vực này từ năm 2013. Đến nay, Tập đoàn đã đưa vào vận hành hai AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản, nằm trong Top 500 hệ thống siêu máy tính hiệu năng cao toàn cầu; đồng thời phát triển hệ sinh thái nền tảng, sản phẩm và dịch vụ AI phục vụ khách hàng trên quy mô lớn. FPT hiện có hơn 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực bởi AI và tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu như NVIDIA, Microsoft, OpenAI.

Mila là một trong những viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới với thế mạnh về học máy, học sâu, AI tạo sinh và AI có trách nhiệm. Thông qua mạng lưới hợp tác rộng khắp giữa giới học thuật, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu quốc tế, Mila đóng vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao các thành tựu khoa học vào thực tiễn.