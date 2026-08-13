Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh kiến nghị: Doanh nghiệp không nên phải làm lại toàn bộ hồ sơ khi chính sách thay đổi

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Ảnh: Gia Huy/Chinhphu.vn.

Đề xuất một đầu mối xử lý thủ tục cho doanh nghiệp

Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất - khoáng sản và nguồn vật liệu.

Tại sự kiện, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện dự án

Cụ thể, ông Đặng Hồng Anh cho biết thực tế trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai, một dự án hiện thường phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Tài chính là những cơ quan liên quan nhiều đến các thủ tục chính của dự án.

Do đó ông đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu cơ chế tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên thông tại địa phương, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành để doanh nghiệp chỉ phải làm việc với một đầu mối thay vì phải trực tiếp đi qua nhiều cơ quan khác nhau trong cùng một dự án.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đề nghị làm rõ cơ chế chuyển tiếp đối với các hồ sơ khi quy định pháp luật hoặc thẩm quyền giải quyết thay đổi.

Ông dẫn ví dụ về thủ tục đánh giá tác động môi trường. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân cấp, chuyển một số thẩm quyền về địa phương. Đối với những hồ sơ doanh nghiệp đã thực hiện trước đây với Bộ, khi chuyển tiếp về địa phương, cần có hướng dẫn để địa phương kế thừa những nội dung doanh nghiệp đã hoàn thành, chỉ yêu cầu bổ sung những phần thực sự cần thiết thay vì yêu cầu doanh nghiệp thực hiện lại toàn bộ hồ sơ từ đầu.

Đối với các dự án tồn đọng, vấn đề này càng có ý nghĩa bởi doanh nghiệp đã trải qua một quá trình dài chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định tại thời điểm đó. Nếu khi quy định mới được ban hành, doanh nghiệp phải thực hiện lại toàn bộ quy trình, thời gian triển khai dự án sẽ tiếp tục kéo dài và phát sinh thêm chi phí.

Vì vậy, ông đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành có hướng dẫn rõ ràng về cơ chế chuyển tiếp trong các thủ tục pháp lý, bảo đảm nguyên tắc kế thừa đối với hồ sơ, tài liệu đã được thực hiện hợp lệ, hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải làm lại từ đầu.

Đề xuất gỡ vướng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường, xây dựng

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: Gia Huy/Chinhphu.vn.

Đối với thủ tục thỏa thuận độ cao công trình liên quan đến quốc phòng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, doanh nghiệp hiện phải thực hiện thêm bước xin ý kiến về chiều cao công trình tại Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng. Theo ông Đặng Hồng Anh, thủ tục này khiến doanh nghiệp phải chờ xác định công trình tại một khu vực cụ thể được phép xây dựng ở độ cao bao nhiêu, chẳng hạn 50 m, 100 m hay 120 m.

Từ đó, ông đề nghị Chính phủ trao đổi với Bộ Quốc phòng nghiên cứu công bố trước các khu vực và giới hạn chiều cao công trình tương ứng. “Khu vực nào được xây dựng tối đa bao nhiêu mét thì công khai rõ để địa phương và doanh nghiệp căn cứ thực hiện”, ông Đặng Hồng Anh đề xuất.

Việc công khai dữ liệu sẽ giúp giảm một bước thủ tục, đồng thời tạo sự chủ động và minh bạch hơn cho doanh nghiệp ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Về nguồn vật liệu san lấp, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng đây đang là một trong những khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp. Trong bối cảnh các địa phương và Chính phủ đang đồng thời triển khai nhiều dự án đường cao tốc, công trình đầu tư công và các công trình trọng điểm, nhu cầu đất, cát phục vụ san lấp ngày càng lớn. Trong khi đó, các dự án khu công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư thiếu nguồn vật liệu san lấp và cũng cần một lượng lớn vật liệu để triển khai mặt bằng.

Ông Đặng Hồng Anh đề nghị các địa phương công bố rõ quy hoạch, danh mục các mỏ đất, mỏ cát và khả năng khai thác, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án cung ứng vật liệu cho dự án. Trên cơ sở ưu tiên một tỷ lệ phù hợp nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm của Nhà nước và địa phương, ông đề nghị nghiên cứu dành một phần nguồn cung cho các dự án khu công nghiệp.

“Khi thông tin về nguồn vật liệu được công khai, các chủ đầu tư khu công nghiệp có thể chủ động xác định nguồn cung, tham gia đấu giá hoặc thực hiện các thủ tục theo quy định để có đất, cát san lấp cho dự án”, ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.



