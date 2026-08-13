Quảng Ngãi: Công khai tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 109 chủ đầu tư

Tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Mô Rai gần về đích. Ảnh: BT.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công khai kết quả giải ngân, danh sách và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Việc công khai được thực hiện định kỳ nhằm theo dõi tiến độ, xác định những đơn vị giải ngân chậm và đôn đốc các chủ đầu tư tập trung thực hiện kế hoạch vốn.

Theo số liệu, đến ngày 6/8, toàn tỉnh Quảng Ngãi giải ngân khoảng 2.634 tỷ đồng, đạt 34,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 35,5% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

Nếu không tính phần vốn Chương trình mục tiêu quốc gia mới được giao, tỷ lệ giải ngân sau tiết kiệm của tỉnh đạt 36,2%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước 42,7%.

Trong tổng số 109 chủ đầu tư, có 76 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên, chiếm gần 70%. Ngược lại, 33 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn là mức 42,7%.

Một số địa phương đang có kết quả giải ngân cao, gồm các xã Bình Sơn đạt 93,8%, Ngọk Réo 93,1%, Đăk Hà 91,4%, Sa Thầy 91,2% và Tây Trà 89,9%.

Đối với các đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn, Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi đã giải ngân hơn 725 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch. Đây là một trong những chủ đầu tư có khối lượng vốn lớn và tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các chủ đầu tư vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh mới đạt 34,5%; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đạt 23,8%; Sở Y tế đạt 19,5% và Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 8,8%.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hơn 37,1 tỷ đồng và Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray được giao 8,6 tỷ đồng nhưng đến ngày 6/8 vẫn chưa giải ngân, tỷ lệ đạt 0%.

Trước tình hình trên, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bao gồm cả nguồn vốn được kéo dài.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính định kỳ hằng tháng công khai tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của từng đơn vị, địa phương và chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi cùng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải ký cam kết giải ngân hằng tháng đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, bắt đầu từ tháng 8.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, đến ngày 31/8/2026, tỷ lệ giải ngân phải đạt trên mức bình quân chung cả nước. Đến ngày 31/12/2026 phải giải ngân 100% vốn được kéo dài và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Việc công khai kết quả giải ngân từng chủ đầu tư được xem là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi theo dõi sát tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong trường hợp giải ngân chậm.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, nhất là tại các dự án giao thông và công trình có quy mô vốn lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các chủ đầu tư, đặc biệt là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, phải chủ động rà soát từng dự án, từng nguồn vốn và xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể, qua đó bảo đảm hoàn thành các mốc giải ngân đã đề ra trong những tháng cuối năm.