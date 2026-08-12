Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đề nghị 261 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đáng chú ý, lực lượng chức năng ghi nhận đến 235 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã đăng tải danh sách các trường hợp vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội khi tham gia giao thông.

Theo đó, từ ngày 3/8 đến ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã ghi nhận 261 lượt phương tiện vi phạm. Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận đến 235 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, với 61 lượt xe ô tô và 174 lượt xe mô tô. Cụ thể như sau:

Công an đề nghị 261 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Công an đề nghị 261 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Công an đề nghị 261 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Bên cạnh đó, qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát Giao thông Hưng Yên đã phát hiện 23 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, bao gồm:

Công an đề nghị 261 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Lực lượng Công an cũng phát hiện 2 lượt phương tiện mang biển số 17A-300.57 và 89A-147.97 vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển. Đối với lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, Công an phát hiện phương tiện mang biển số 89A-598.53 vi phạm.

Công an cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Do đó, lực lượng chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt thế nào theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công an đề nghị 508 chủ phương tiện vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sở hữu loạt lợi thế biệt lập, Quảng Ninh được các ĐBQH đánh giá thế nào trước đề xuất nâng hạng lên thành phố trực thuộc Trung ương?

Sở hữu loạt lợi thế biệt lập, Quảng Ninh được các ĐBQH đánh giá thế nào trước đề xuất nâng hạng lên thành phố trực thuộc Trung ương? Nổi bật

Cách hợp nhất dữ liệu khi cá nhân có 2 mã số thuế

Cách hợp nhất dữ liệu khi cá nhân có 2 mã số thuế Nổi bật

Hà Nội xử lý hố sâu sát nhà dân, lý giải tình trạng thi công “xôi đỗ” trên Quốc lộ 6

Hà Nội xử lý hố sâu sát nhà dân, lý giải tình trạng thi công “xôi đỗ” trên Quốc lộ 6

17:34 , 12/08/2026
[Infographic] Mức đóng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027

[Infographic] Mức đóng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027

17:00 , 12/08/2026
Đại biểu Quốc hội: Khi được trao cơ hội, Bắc Ninh luôn biến cơ hội thành kết quả, khát vọng thành hành động

Đại biểu Quốc hội: Khi được trao cơ hội, Bắc Ninh luôn biến cơ hội thành kết quả, khát vọng thành hành động

16:40 , 12/08/2026
Vụ UAV xâm nhập Tân Sơn Nhất: Ai phải chịu trách nhiệm, khách có được bồi thường?

Vụ UAV xâm nhập Tân Sơn Nhất: Ai phải chịu trách nhiệm, khách có được bồi thường?

16:12 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên