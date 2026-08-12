Hà Nội xử lý hố sâu sát nhà dân, lý giải tình trạng thi công “xôi đỗ” trên Quốc lộ 6

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về việc kiểm tra, xử lý những nội dung báo chí phản ánh liên quan dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, trong đó có tình trạng hố sâu ven nhà dân và việc thi công dang dở, không liên tục trên tuyến đường huyết mạch này.

Theo Sở Xây dựng, tại khu vực Km25+300, xã Phú Nghĩa, việc thi công đường ống nước dọc Quốc lộ 6 chưa kịp hoàn trả mặt bằng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của một số hộ dân.

Hình ảnh dự án Quốc lộ 6.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng các nhà thầu khẩn trương hoàn trả mặt bằng, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường tại khu vực thi công.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức phun nước giảm bụi, thu dọn vật liệu xây dựng, vệ sinh mặt đường và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết những bất cập được phản ánh tại khu vực này đã được khắc phục ngay sau khi có chỉ đạo. Các gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai hiện đang được khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với phản ánh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 vẫn thi công “xôi đỗ”, Sở Xây dựng Hà Nội xác định nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cấp năng lực giao thông trên trục Hà Đông - Xuân Mai. Tuy nhiên, việc mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ khiến các nhà thầu chưa thể tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, UBND các xã, phường Yên Nghĩa, Dương Nội, Chương Mỹ, Phú Nghĩa và Xuân Mai đang tăng cường, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Việc bàn giao mặt bằng được xem là điều kiện quan trọng để các nhà thầu có thể tổ chức thi công đồng bộ, thay vì triển khai từng đoạn rời rạc.

Ngay khi có mặt bằng sạch, chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ trên các đoạn tuyến đủ điều kiện.