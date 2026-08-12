Hà Nội khảo sát địa chất, chuẩn bị xây cầu vượt Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6

Ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, sáng 12/8, công nhân đang triển khai máy móc, thiết bị khoan xuống lòng đường để lấy mẫu, thu thập các thông số địa chất. Theo anh Mai Thanh Nam, Công ty Cầu lớn - Hầm, công tác khoan khảo sát nhằm thu thập các thông số kỹ thuật cần thiết, phục vụ việc thiết kế và triển khai xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các hạng mục trụ cầu vượt.