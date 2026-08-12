Hà Nội khảo sát địa chất, chuẩn bị xây cầu vượt Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6
Hà Nội cho phép khoan 16 lỗ khảo sát địa chất trên đường Lê Trọng Tấn và Văn Khê, thu thập dữ liệu phục vụ thiết kế cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6. Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ để tính toán phương án móng, kết cấu và hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công công trình.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội triển khai hạng mục khoan khảo sát địa chất trên đường Lê Trọng Tấn và đường Văn Khê. Đây là bước chuẩn bị phục vụ thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông - Quốc lộ 6.
Theo giấy phép được cấp, tổng cộng 16 lỗ khoan khảo sát địa chất sẽ được thực hiện tại khu vực đường Lê Trọng Tấn và đường Văn Khê.
Trên đường Lê Trọng Tấn, đơn vị thi công thực hiện 7 lỗ khoan nằm giữa dải phân cách, đoạn từ ngõ 9 đến ngõ 2; thêm một lỗ khoan tại khu vực dải phân cách bị thu hẹp, đối diện số 4 đường Lê Trọng Tấn.
Tại đường Văn Khê, có 6 lỗ khoan nằm giữa dải phân cách, đoạn từ ngõ 24 Văn Phú đến nhà số 4 phố Văn Khê. Hai lỗ khoan còn lại được bố trí tại khu vực dải phân cách bị thu hẹp.
Đường kính khoan tối đa 152mm, đường kính cần khoan 42mm.
Ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, sáng 12/8, công nhân đang triển khai máy móc, thiết bị khoan xuống lòng đường để lấy mẫu, thu thập các thông số địa chất. Theo anh Mai Thanh Nam, Công ty Cầu lớn - Hầm, công tác khoan khảo sát nhằm thu thập các thông số kỹ thuật cần thiết, phục vụ việc thiết kế và triển khai xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các hạng mục trụ cầu vượt.
Việc khảo sát địa chất được xem là bước quan trọng trước khi triển khai thiết kế chi tiết và thi công các hạng mục cầu, đường dẫn, giúp xác định điều kiện nền đất, từ đó đưa ra phương án xử lý móng và kết cấu công trình phù hợp.
Trước đó, ngày 5/5/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký Quyết định số 2330/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông - Quốc lộ 6.
Dự án được triển khai nhằm giải quyết xung đột giao thông tại khu vực giao giữa đường Lê Trọng Tấn, đường Văn Khê và đường Quang Trung đi Quốc lộ 6. Đây là một trong những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn ở khu vực phía Tây Nam Hà Nội.
Theo phương án được phê duyệt, cầu vượt được xây dựng với quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 16m, nằm trên trục đường Lê Trọng Tấn - đường Văn Khê.
Tổng chiều dài cầu vượt và đường dẫn khoảng 1km. Công trình được kỳ vọng góp phần tách dòng phương tiện đi thẳng trên trục Lê Trọng Tấn - Văn Khê khỏi dòng xe lưu thông tại nút giao phía dưới, qua đó giảm xung đột giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 822 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng cải thiện năng lực lưu thông trên trục Lê Trọng Tấn - Văn Khê, giảm áp lực cho nút giao với Quốc lộ 6, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực Hà Đông và phía Tây Nam Thủ đô.
Theo Lê Khánh
Báo Đại Đoàn Kết
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