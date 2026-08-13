Tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có tên trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế

Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 1097/TB-TCS5 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, có 188 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/05/2026 với số tiền là: 117.731.431.236 đồng. (Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ bảy trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm ba mươi sáu đồng).

Việc công khai được thực hiện căn cứ tại điểm a khoản 3 Điều 7 Luật

Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội và khoản 1 Điều 4 của Nghị định 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ.

Danh sách chi tiết 188 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ công khai TẠI ĐÂY .﻿

﻿Cách kiểm tra nghĩa vụ thuế trên website Thuế điện tử

﻿Để kiểm tra nghĩa vụ thuế, các tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:﻿

Bước 1: Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn , chọn Doanh nghiệp ở bên phải màn hình và thực hiện Đăng nhập

Bước 2: Doanh nghiệp chọn mục Tra cứu﻿ và nhấn phần Số thuế còn phải nộp

Bước 3: Nhập Kỳ tính, Loại thuế và ấn Tra cứu để hiển thị kết quả gồm các khoản thuế doanh nghiệp đang nợ

﻿C ách thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định

Theo hướng dẫn từ Cục Thuế, các tổ chức/người nộp thuế ở trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) có nhu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Rà soát trạng thái mã số thuế và xác định rõ mục tiêu xử lý; chuẩn bị căn cứ pháp lý về việc giải thể/chấm dứt hoạt động﻿

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế﻿

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hóa đơn và nghĩa vụ với cơ quan thuế﻿

(1) Cơ quan thuế lập danh sách nghĩa vụ phải hoàn thiện và thông báo cho người nộp thuế.

2) Người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm giải thể/chấm dứt hoạt động, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có) và chấp hành các quyết định xử phạt.

(3) Cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ với cơ quan hải quan.

(4) Phối hợp kiểm tra, quyết toán, xác định và thanh toán nghĩa vụ thuế.

(5) Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ còn phải nộp, nộp thừa và số thuế GTGT chưa khấu trừ.

Bước 4. Theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế

Sau khi người nộp thuế hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hoặc cơ quan thuế hoàn tất việc chuyển nghĩa vụ theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo 18/TBĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Nếu còn nghĩa vụ phải chuyển cho đơn vị khác hoặc đơn vị chủ quản theo quy định, người nộp thuế theo dõi thêm thông báo chuyển nghĩa vụ và kết quả cập nhật trạng thái liên quan trước khi xác định hồ sơ đã hoàn tất.

Người nộp thuế cần kiểm tra trạng thái mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế đã được chuyển về trạng thái 01 - NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST.

﻿Bên cạnh đó, tổ chức/người nộp thuế cũng có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế.