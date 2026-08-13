Tập đoàn Hoa Kỳ có vốn hoá hơn 200 tỷ USD dự kiến xây phòng thí nghiệm tại Việt Nam: Khu vực nào được chọn?

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Thermo Fisher Scientific tổ chức Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo”.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bán dẫn và AI được xác định là những ngành công nghệ chiến lược, có vai trò tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ tại sự kiện, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng để hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghệ, Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy đầu tư đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái và hạ tầng dùng chung. Cách tiếp cận này sẽ tạo điều kiện để nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư, khai thác và tạo ra giá trị.

Thermo Fisher Scientific dự kiến xây phòng thí nghiệm bán dẫn và y sinh tại Hòa Lạc

Thermo Fisher Scientific là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới có giá trị khoảng 220 tỷ USD, sở hữu thế mạnh về thiết bị, nền tảng và giải pháp phục vụ nghiên cứu trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ y sinh, khoa học sự sống cùng nhiều ngành công nghệ cao. Tập đoàn hiện có mạng lưới cơ sở nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại hơn 50 quốc gia.

Trong khuôn khổ diễn đàn, NIC và Thermo Fisher Scientific đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra giai đoạn hợp tác mới trong phát triển hạ tầng khoa học – công nghệ dùng chung tại Việt Nam.

NIC và Thermo Fisher Scientific trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Ảnh: NIC

Theo định hướng hợp tác, Thermo Fisher Scientific dự kiến phối hợp với NIC phát triển phòng thí nghiệm dùng chung về bán dẫn và y sinh tại NIC Hòa Lạc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, dự hợp tác giữa NIC và Thermo Fisher hướng tới một mục tiêu cụ thể: đưa hạ tầng, thiết bị, công nghệ và năng lực chuyên môn tiên tiến của quốc tế đến gần hơn với doanh nghiệp, startup, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam, qua đó giảm chi phí tiếp cận công nghệ, rút ngắn thời gian nghiên cứu – phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong nước.﻿

Ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành và Chủ tịch phụ trách Sản phẩm & Công nghệ của Thermo Fisher Scientific, cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển các ngành công nghệ cao. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành năng lực thực tế, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu, công nghệ, nhân lực và tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành và Chủ tịch phụ trách Sản phẩm & Công nghệ của Thermo Fisher Scientific. Ảnh: NIC

Thermo Fisher Scientific cho biết mong muốn đóng góp công nghệ, thiết bị và chuyên môn, qua đó hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới sáng tạo.

Về phía Việt Nam, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ, theo định hướng hợp tác, phòng thí nghiệm dùng chung tại NIC Hòa Lạc sẽ là hạ tầng nền tảng phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, kiểm thử công nghệ và đào tạo nhân lực.

NIC sẽ phối hợp với Thermo Fisher xây dựng lộ trình triển khai, đồng thời kết nối các doanh nghiệp, startup, viện nghiên cứu và trường đại học có nhu cầu sử dụng hạ tầng; thúc đẩy các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực; huy động thêm các tập đoàn công nghệ, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế cùng tham gia.

“Giá trị lớn nhất của hợp tác giữa NIC và Thermo Fisher không chỉ nằm ở việc đưa một số thiết bị hay công nghệ vào Việt Nam, mà là cùng nhau xây dựng một mô hình hạ tầng nghiên cứu mở, nơi doanh nghiệp, startup, trường đại học và viện nghiên cứu có thể tiếp cận công nghệ, thiết bị và chuyên gia ở tiêu chuẩn quốc tế với chi phí và thời gian hợp lý hơn", lãnh đạo NIC nhấn mạnh.

Qua đó, NIC hướng tới hình thành tại Hòa Lạc một mô hình hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo dùng chung theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để các nguồn lực công nghệ trong và ngoài nước được khai thác hiệu quả hơn và có khả năng nhân rộng sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác.