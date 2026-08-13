Hóa đơn từ máy tính tiền sai tên, địa chỉ, có phải lập lại?

Theo bà Trịnh Thị Thanh Hương tham khảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót:

Tại điểm a: "Trường hợp hóa đơn sai về các nội dung như tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác nhưng không sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa thì người bán chỉ cần thông báo cho người mua, nộp Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và không phải lập lại hóa đơn".

Tại điểm c: "Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sai là hóa đơn từ máy tính tiền (hoặc hóa đơn bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng) thì người bán phải lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập sai (trừ trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm c.2 Khoản 5 Điều này)".

Bà Hương hỏi, trường hợp hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chỉ mắc các lỗi sai sót như sai tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ... trong khi các thông tin về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế, hàng hóa vẫn chính xác thì doanh nghiệp có được áp quy định tại điểm a nêu trên hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử;

Tại khoản 1 Điều 10 quy định về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót:

"Điều 10. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập

1. Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã lập sai (bao gồm hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế) thì người bán thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp sai về các nội dung trên hóa đơn như tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác nhưng không sai về: mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn đã lập sai và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử đã lập sai theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục III kèm theo Thông tư này;

… c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sai là hóa đơn điện tử từ máy tính tiền hoặc hóa đơn điện tử bán hàng hóa là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thì người bán lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập sai, trừ trường hợp quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều này;

Tại điểm c khoản 5 Điều 10 quy định xử lý hóa đơn điện tử đã lập trong một số trường hợp như sau:

"c.2) Trường hợp hàng hóa là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và tài sản đã được đăng ký theo tên người mua thì khi trả lại hàng hóa đảm bảo phù hợp với pháp luật liên quan, nếu người mua là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử thì người mua thực hiện lập hóa đơn trả lại hàng cho người bán;".

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị bà căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.