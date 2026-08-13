Tỉnh có các ‘đại bàng’ Samsung, Foxconn hút hơn 2,73 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng đầu năm

Một KCN tại Bắc Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh.

Số liệu từ Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh cho biết, mặc dù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 2,73 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đứng thứ 4 cả nước về thu hút FDI.

Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, toàn tỉnh thu hút được 4,0 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi; trong đó cấp mới 33 dự án FDI với tổng vốn 404,3 triệu USD và điều chỉnh bổ sung vốn cho 20 dự án FDI với tổng vốn tăng thêm 91,9 triệu USD.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được 13,85 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, đối với khu vực FDI, toàn tỉnh cấp mới 210 dự án với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1 tỷ USD; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 169 lượt dự án với tổng vốn đăng ký bổ sung hơn 1,72 tỷ USD.

Dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trọng tâm là các dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn, sản phẩm công nghệ cao. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2026 tăng 20,61% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng tăng 19,6%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) 7 tháng ước đạt 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 16,32% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận sự bứt phá với kim ngạch 7 tháng ước đạt 128,2 tỷ USD, gấp 2,68 lần cùng kỳ năm 2025; trong đó giá trị xuất khẩu đạt 62,7 tỷ USD (tăng 29%).

Theo Kế hoạch, Bắc Ninh phấn đấu trở thành cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 8.700 - 9.200 USD; đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế xanh trên GRDP đạt tối thiểu 10%.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt 85.000 doanh nghiệp đang hoạt động, có trên 40% doanh nghiệp hoạt động đổi mới sáng tạo và ít nhất 02 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 13 - 14%/năm, đóng góp khoảng 55 - 58% GRDP và 35 - 40% tổng thu ngân sách tỉnh.

Tại diễn đàn “Kết nối FDI 2026” chiều 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết tỉnh chuyển sang thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên chất lượng và tính bền vững. Bắc Ninh đã chuẩn bị khoảng 500 ha đất sạch tại các khu công nghiệp, sẵn sàng đón dự án quy mô lớn, công nghệ cao và dự kiến bổ sung thêm 500 ha trong năm nay.

Còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết Bắc Ninh có lợi thế về công nghiệp, điện tử, với nhiều nhà cung ứng cho Samsung, Apple và các doanh nghiệp bán dẫn như Amkor, Hana Micron. Dự kiến cuối quý IV, nhà máy đúc chip đầu tiên tại tỉnh sẽ đi vào hoạt động.

Bắc Ninh hướng tới hình thành cụm ngành bán dẫn hoàn chỉnh, từ sản xuất wafer, đóng gói, kiểm thử đến hóa chất chuyên dụng; đồng thời ưu tiên thu hút FDI vào AI, robotics, thiết bị bay không người lái và linh kiện hàng không, qua đó xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.



