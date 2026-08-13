Lộ diện địa phương duy nhất ghi nhận thu hút FDI vượt mốc 10 tỷ USD trong 7 tháng 2026

Tính đến ngày 31/7/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần, đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 2.429 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký 21,05 tỷ USD. So với cùng kỳ, số dự án tăng 7,8%, còn số vốn đăng ký gấp 2,1 lần.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn cấp mới với 11,58 tỷ USD, chiếm 55% tổng vốn đăng ký mới. Ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước và điều hòa không khí đứng tiếp theo với 3,13 tỷ USD, chiếm 14,9%. Các ngành còn lại thu hút 6,34 tỷ USD, tương đương 30,1%.

Vốn đăng ký điều chỉnh đạt 10,43 tỷ USD, tăng 4,4%, với 666 lượt dự án đã được cấp phép từ các năm trước đăng ký bổ sung vốn. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,94 tỷ USD, chiếm 57,0% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất kinh doanh bất động sản đạt 5,23 tỷ USD, chiếm 16,6%; các ngành còn lại đạt 8,31 tỷ USD, chiếm 26,4%.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng tăng mạnh, với 1.815 lượt giao dịch có tổng giá trị 6,58 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ. Trong đó, 578 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp có giá trị 2,35 tỷ USD; 1.237 lượt mua lại cổ phần trong nước không làm tăng vốn điều lệ có giá trị 4,23 tỷ USD.

5 địa phương dẫn đầu thu hút gần 27,65 tỷ USD

Trong bức tranh tăng trưởng chung đó, dòng vốn tiếp tục tập trung cao vào một số địa phương dẫn đầu. Cụ thể, TP.HCM đứng đầu cả nước với tổng vốn FDI đăng ký đạt 10,34 tỷ USD, chiếm 27,18% tổng vốn và tăng 157,1% so với cùng kỳ. Đây cũng là địa phương duy nhất trên cả nước ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký vượt mốc 10 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026.

Thành phố thu hút 1.235 dự án mới với tổng vốn đăng ký 3,68 tỷ USD. Vốn bổ sung của 189 lượt dự án đạt gần 3,5 tỷ USD; giá trị của 1.224 giao dịch góp vốn, mua cổ phần đạt 3,17 tỷ USD.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tàu chính)

Đứng thứ hai là Thái Nguyên với tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 8,07 tỷ USD, chiếm 21,19% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước. So với cùng kỳ, số vốn vào địa phương này tăng tới 2.263%, tức gấp hơn 23 lần.

Địa phương có 20 dự án mới với tổng vốn đăng ký gần 5,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, 19 lượt dự án điều chỉnh đã bổ sung khoảng 2,23 tỷ USD; hoạt động góp vốn, mua cổ phần mang lại hơn 35 triệu USD.

Hà Nội đứng thứ ba với tổng vốn đăng ký hơn 3,62 tỷ USD, chiếm 9,52% tổng vốn cả nước. Tuy nhiên, kết quả này giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu dòng vốn tại Hà Nội có sự khác biệt rõ rệt so với hai địa phương đứng đầu. Giá trị của 229 giao dịch góp vốn, mua cổ phần đạt khoảng 2,64 tỷ USD, chiếm gần 73% tổng vốn FDI của thành phố. Trong khi đó, Hà Nội có 388 dự án mới với tổng vốn hơn 525 triệu USD và 89 lượt dự án điều chỉnh với số vốn tăng thêm gần 462 triệu USD.

Theo sau là Bắc Ninh với tổng vốn FDI đăng ký đạt 3,23 tỷ USD, chiếm 8,49% tổng vốn cả nước. So với cùng kỳ, số vốn đăng ký của địa phương giảm 19,6%.

Địa phương cấp mới 220 dự án với tổng vốn gần 1,3 tỷ USD. Đáng chú ý, 176 lượt dự án điều chỉnh đã bổ sung gần 1,88 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn thu hút của tỉnh. Giá trị của 48 giao dịch góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 50 triệu USD.

Nghệ An đứng thứ năm với tổng vốn đăng ký đạt 2,38 tỷ USD, chiếm 6,26% tổng vốn cả nước và tăng 677,7% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đăng ký của năm địa phương dẫn đầu đạt gần 27,65 tỷ USD, chiếm 72,64% tổng vốn FDI đăng ký của Việt Nam trong bảy tháng năm 2026. Riêng TP.HCM và Thái Nguyên thu hút tổng cộng 18,41 tỷ USD, tương đương 48,37% tổng vốn cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc gần một nửa dòng vốn đăng ký tập trung tại hai địa phương.



