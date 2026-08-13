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Sáng nay, Quốc hội kết thúc đợt 1 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 13/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 11. Đây cũng là ngày làm việc cuối của đợt 1 - kỳ họp.

Theo chương trình Kỳ họp, đầu giờ buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội họp riêng, cho ý kiến tại hội trường đối với đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ trưởng Công thương sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ chiều 13/8 đến 18/8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết, trước khi bước vào đợt 2 từ ngày 19/8.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến bế mạc ngày 24/8 (dự phòng ngày 25/8).

Theo Anh Vũ - Việt Thắng

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
quốc hội

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