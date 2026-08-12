Tuyến đường sắt 9.000 tỷ trên đảo của VN sắp lập kỷ lục chưa từng có: Thi công thần tốc chỉ 17 tháng

Đây là dự án tuyến đường sắt nhẹ LRT ở đặc khu Phú Quốc.

Dự án này được khởi công từ tháng 12/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Theo kế hoạch đề ra, tuyến LRT dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, nhằm phục vụ yêu cầu tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc.

Ngày 11/8 vừa qua, chủ đầu tư Sun Group cùng liên danh Tập đoàn Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc (CRCC16) đã triển khai gói thầu cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống ray và hiệu chỉnh tuyến LRT Phú Quốc. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thi công phần thô sang hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường sắt.

Hệ thống ray của tuyến LRT sử dụng loại ray khổ 1435mm, rãnh 60R2 chuyên dụng có chiều cao thân ray 180mm cùng chiều dài tiêu chuẩn 25m mỗi thanh cho toàn bộ tuyến chính dài 17,59 km. Đáng chú ý, việc lắp đặt hệ thống ray công nghệ cao này cũng sẽ được tích hợp đồng bộ trên cả ba phân đoạn kết cấu bao gồm đi trên cao, đi trên mặt đất và đi ngầm dưới lòng đất.

Nhân dịp này, ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Việt Nam (VNR), đại diện liên danh nhà thầu thi công, đã có những chia sẻ ngay trên công trường về "bài toán" tiến độ, cũng như những kỷ lục đang được thiết lập.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Việt Nam (VNR) chia sẻ về tuyến LRT Phú Quốc. Ảnh: Hoàn Như

“Về tiến độ tổng thể, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ dự án, bao gồm cả phần hầm và hệ thống phía trên, vào tháng 2 năm tới, n ghĩa là chúng tôi chỉ còn chưa tới 6 tháng để về đích”, ông Trần Anh Tuấn thông tin.

Để giải bài toán nhân lực cho tốc độ thần tốc này, theo ông, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam đã huy động 8 đơn vị thi công. Hiện tại, các đơn vị đang duy trì lực lượng khoảng 320 công nhân cùng 30 kỹ sư bám trụ liên tục trên công trường.

Phó Tổng Giám đốc VNR chia sẻ: “Trong một thời gian vô cùng ngắn, chúng tôi phải thi công xong 17,59 km đường đôi, tương đương với khối lượng của gần 36 km đường sắt đô thị. Đây thực sự là một tốc độ "siêu nhanh". Thậm chí, nếu hệ thống ray từ đối tác cung cấp không bị phụ thuộc yếu tố thời tiết, cập bến sớm hơn, chúng tôi hoàn toàn có dư địa để đẩy nhanh tiến độ và làm nhanh hơn nữa”.

Thi công tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên của Việt Nam trải qua nhiều thách thức

Công trường tuyến LRT tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn lắp đặt đường ray trong tháng 8/2026. Ảnh: Sun Group

Ông Trần Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi bước đến đặc khu Phú Quốc trong điều kiện thời tiết mùa mưa, mưa rất lớn và liên tục. Việc vận chuyển vật liệu từ đất liền ra đảo là cực kỳ khó khăn.

Chúng tôi đã từng thi công rất nhiều công trình, nhưng đây là dự án chưa từng có tiền lệ. Việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 trên địa hình vô cùng khó khăn, thời tiết bất lợi, cùng với công nghệ tàu điện đô thị lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam thực sự là một nỗ lực phi thường”.

Đại diện liên danh nhà thầu thi công thừa nhận, để hoàn thành, toàn hệ thống phải nỗ lực đến 200%.

“Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng tự hào và hãnh diện. Dự án này sẽ là minh chứng khẳng định vị thế của Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ chính trị không chỉ cho ngành, mà còn cho tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và cả đất nước. Nó chứng minh rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua bất kỳ giới hạn khó khăn nào”, ông Tuấn khẳng định.

Đến nay, dự án chỉ còn đang ghép lại những "mảnh ghép cuối cùng" để tuyến đường sắt sớm được vận hành, khai thác, đảm bảo đưa vào sử dụng trong năm 2027 nhằm phục vụ kịp thời cho sự kiện quốc tế APEC.

“Tôi rất hy vọng mình sẽ là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm chuyến tàu này. Vì đây là tàu điện nhẹ, một loại hình rất khác biệt so với các tuyến metro hiện có”, ông Tuấn bày tỏ.

Người lao động làm việc trên công trường tuyến LRT Phú Quốc. Ảnh: VNR