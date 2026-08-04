Hai dự án đường bộ cao tốc thuộc tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng đang được triển khai ra sao?

Về tiến độ, dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng toàn tuyến, bàn giao bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ký hợp đồng thực hiện với 5 xã, phường. Nhà đầu tư đang triển khai các hạng mục phục vụ thi công và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật để sớm triển khai các mũi thi công.

Với Dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 92% chiều dài tuyến. Tuyến cao tốc đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các xã, phường khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các khu vực, nhà đầu tư để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, chậm nhất 10/8, các địa phương phải hoàn thành thống kê chi tiết các công trình bị ảnh hưởng; tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu đến ngày 15/9 triển khai đồng loạt các mũi thi công trên toàn tuyến.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ các dự án trên toàn tuyến cao tốc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trường yêu cầu các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban; tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm điểm tiến độ, chủ động rà soát các cơ chế, chính sách về bồi thường, tái định cư, giá đất, bảo đảm thực hiện đúng quy định, thống nhất và đồng bộ trên toàn tuyến.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng giao UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Cao Bằng để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ đề ra.