Đã giải ngân hơn 425.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: Báo Chính phủ

Bộ Tài chính đánh giá con số này vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số nguyên nhân phát sinh từ thực tiễn như: tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, chưa đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng nhanh trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư công; giá nguyên vật liệu và xăng dầu tăng mạnh làm phát sinh điều chỉnh, đàm phán hợp đồng, kéo dài thủ tục.

Ngoài ra, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương do điều chỉnh quy hoạch; do dự án phát sinh diện tích giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; dự án vướng quy hoạch; người dân chưa đồng thuận; còn dự án chưa được giao đất để đầu tư.

Để thúc đẩy tiến đô giải ngân trong những tháng cuối năm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công. Hệ thống này được chạy thử nghiệm vào tháng 7, 8 và 9; chính thức áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10. Giải pháp này được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy tiến độ giải ngân, mà còn đánh giá những điểm nghẽn phát sinh từ thực tế để kịp thời có giải pháp.

Với các địa phương, càng về cuối năm, càng là thời điểm tăng tốc. Ví dụ như tại TP. Hồ Chí Minh, tốc độ đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế đang được cải thiện đáng kể trong vài tháng gần đây. Tính đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân đạt 35%, cách không xa so với mục tiêu thành phố đặt ra là 40%. Một nguyên nhân quan trọng là sau thời gian sắp xếp lại, mô hình ban quản lý dự án tại các phường xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được kiện toàn, phát huy tính chủ động để rút ngắn thời gian thực hiện các dự án.